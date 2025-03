Alle Viertelfinalisten des Herreneinzels in Indian Wells und wann spielen sie?

HQ

Carlos Alcaraz geht bei dieser Ausgabe von Indian Wells durch die Decke und gewinnt seine Gegner scheinbar mit größerer Leichtigkeit. Am Mittwoch besiegte der Spanier Grigor Dimitrov mit 6:1, 6:1. In seinen bisherigen drei Spielen in Indian Wells hat Alcaraz keinen einzigen Satz abgegeben und nur acht Spiele verloren. Das Match wurde am Abend in Kalifornien bei sehr windigem Wetter ausgetragen, aber es schien den Bulgaren, der im ATP-Ranking auf Platz 15 liegt, mehr zu stören.

Sein nächster Gegner im Viertelfinale (am Freitag um 3:00 Uhr MEZ europäischer Zeit, 2:00 Uhr in Großbritannien) wird der Argentinier Francisco Cerúndulo sein, der am Dienstag mit Álex de Miñaur einen weiteren Top-10-Gegner besiegte.

Gestern fiel eine weitere Top-10-Platzierung: Jack Draper, die Nummer 14 der Weltrangliste, besiegte die Nummer 4 der Welt, Taylor Fritz, mit 7:5, 6:4. Fritz, ein ehemaliger Champion (er gewann 2022 und damit den größten Titel seiner Karriere), unterlag dem Briten, der zum ersten Mal das Viertelfinale von Indian Wells erreicht und als nächstes auf den Amerikaner Ben Shelton treffen wird.

Die beiden anderen Viertelfinale, die am Donnerstag ausgetragen werden, finden zwischen Tallon Griekspoor gegen Holger Rune (19:00 Uhr, 18:00 Uhr in Großbritannien) und Arthur Fils gegen Daniil Medvédev (21:00 Uhr) statt, die 2023 und 2024 zweimal das Finale erreichten und beide Male gegen Alcaraz verloren.