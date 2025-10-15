Alle verletzten Spieler von Real Madrid und Barcelona, die den ersten Clásico nächste Woche verpassen könnten

HQ

Der FC Barcelona und Real Madrid denken über einen neuen Clásico in der nächsten Woche, Sonntag, den 26. Oktober, nach, der zwar noch sehr früh in der Saison ist, aber eine Schlüsselrolle bei der Entscheidung spielen könnte, welches Team einen besseren Start in die Saison hatte. Beide haben die meisten ihrer Spiele gewonnen, aber auch einige schreckliche Niederlagen einstecken müssen: Real Madrid verlor mit 2:5 gegen den Erzfeind Atlético de Madrid, Barça verlor mit 1:4 gegen Sevilla und wurde auch in der Champions League von PSG besiegt.

Es wird auch dazu dienen, wie gut ihre Kader und Trainer unter Druck kämpfen, da beiden Teams mehrere Schlüsselspieler fehlen könnten, die verletzt sind. Elf Tage vor Schluss kann sich noch viel ändern: Einige Spieler könnten sich schneller erholen... und andere könnten sich natürlich verletzen, aber so sieht es im Moment für Barça und Madrid aus:

FC Barcelona:



Robert Lewandowski : Verletzte sich mit Polen am Oberschenkelbizeps des linken Oberschenkels und wird drei bis vier Wochen ausfallen, was für den Clásico unmöglich ist.

Dani Olmo : Der Mittelfeldspieler hat sich an der Wade verletzt und nur wenige im Verein erwarten, dass er am 26. Oktober zur Verfügung steht, obwohl seine Genesungszeit noch nicht bekannt ist.

Raphinha : Die erwartete Genesungszeit für den brasilianischen Flügelspieler endet kurz vor dem Clásico, so dass es für ihn sehr schwierig werden würde, sich rechtzeitig zu erholen: bestenfalls wäre es sein erstes Spiel nach einer Verletzung, unwahrscheinlich in der Startelf.

Lamine Yamal und Fermín kehrten diese Woche auf das Trainingsgelände zurück: könnten die kommenden Spiele verpassen, könnten aber am 26. Oktober zur Verfügung stehen.

Die längeren Verletzungen von Gavi, Joan García, Ter Stegen werden jedoch vollständig verworfen.



Real Madrid:



Trent Alexander-Arnold : Ist jetzt seit einem ganzen Monat verletzt und ist noch nicht ins Training zurückgekehrt, obwohl seine Genesungszeit kurz vor dem Spiel enden könnte.

Kylian Mbappé : Der französische Stürmer hat bisher in fast jedem Spiel der Saison getroffen, sogar für Frankreich in der Länderspielpause am vergangenen Wochenende, beendete aber die 90 Minuten nicht und kehrte vorzeitig nach Madrid zurück. Sein Zustand ist unbekannt.

Dean Huijsen : Auch der Verteidiger verließ die spanische Nationalmannschaft aufgrund von Muskelschmerzen vorzeitig, könnte aber kurz vor dem Clásico zurückkehren.

Dani Carvajal : Seine Verletzung hat sich besser gebessert als die von Trent, so dass Xabi Alonso seinen Rechtsverteidiger rechtzeitig für den Clásico wieder fit machen könnte.

Es ist jedoch immer noch sehr unwahrscheinlich, dass Ferland Mendy und Antonio Rüdiger rechtzeitig für das Spiel zwischen Real Madrid und Barcelona am 26. Oktober wieder fit werden.

