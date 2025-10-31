Alexandra Daddario möchte Wonder Woman spielen

Es wird viel darüber spekuliert, wer Wonder Woman spielen wird, da das alte DC-Universum (in dem die Figur von Gal Gadot gespielt wurde) zugunsten des neuen von James Gunn und Peter Safran in den Ruhestand geschickt wurde. Es wurde bestätigt, dass die Arbeit am nächsten Film mit einem Drehbuch von Ana Nogueira (Supergirl) im Gange ist, so dass das Casting vernünftigerweise nicht mehr allzu weit entfernt sein sollte, und jetzt wissen wir von mindestens einer Person, die interessiert wäre, was auch ein Name ist, der in diesem Zusammenhang oft von Fans gefragt wird.

Als ScreenRant kürzlich die Gelegenheit hatte, Alexandra Daddario zu fragen, ob sie die Wünsche der Fans gesehen habe, antwortete sie, dass sie das nicht bemerkt habe. Sollte sich das Angebot jedoch ergeben, würde sie die Chance gerne ergreifen:

"Ich fühle mich geschmeichelt zu hören, dass es passiert, aber ich habe es nicht gesehen. Aber natürlich wäre die Zusammenarbeit mit James Gunn in jeder Hinsicht fantastisch, aber ich wusste nicht, dass das passiert."

Allerdings ist Daddario 39 Jahre alt, und es gibt Gerüchte, dass Gunn jemanden haben möchte, der etwas jünger ist, damit sie die Figur lange spielen können. Was denkst du über Daddario in der Rolle von Wonder Woman?