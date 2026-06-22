Alexander Zverevs Diabetes und ein defekter Glukosesensor standen ihm in Halle im Weg

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Alexander Zverev konnte seinem ersten Grand-Slam-Sieg bei Roland Garros nicht mit einem weiteren Titel folgen: Am Samstag verlor er im Halbfinale der Halle Open in Deutschland gegen Taylor Fritz in drei Sätzen, wobei Fritz später das Finale gegen Frances Tiafoe verlor.

Das Match gegen Zverev war sehr knapp, 7:6(4), 4:6, 5:7, aber der Deutsche litt auf dem Platz und benötigte eine medizinische Auszeit. Später erklärte er, dass er etwas erlitten habe, das ihm nie passiert war: Sein Zuckerglukosesensor fiel aus, was zeigte, dass er viel höhere Glukosewerte hatte, als er tatsächlich hatte. Als er versuchte, es zu reparieren, indem er Glukosegetränke trank, war es zu spät, um während des Spiels seine Kraft zu bewahren.

"Ich hatte große Probleme mit dem Zucker, weil der Sensor, den ich benutze, mir eine völlig falsche Anzeige gegeben hat. Es zeigte sehr hohe Werte, obwohl sie tatsächlich niedrig waren, also habe ich viel mehr Insulin injiziert, als ich sollte", sagte Zverev. "Während des Spiels, oder besser gesagt in den ersten 45 Minuten, musste ich etwa 350 Gramm Zucker zu mir nehmen. Das ist sehr schwer zu handhaben. Es ist, als würde jemand während eines Spiels eine riesige Menge Limonade trinken. Ich fühlte mich absolut schrecklich."

Zverev lobte zwar Fritz und sagte, er habe es verdient, an diesem Tag zu gewinnen, war aber frustriert, weil es das erste Mal seit seiner Nutzung dieser Sensoren 2016 war, dass ein solcher Fehler angezeigt wurde.

Zverev, heute 28 Jahre alt und als einer der besten Tennisspieler seiner Generation angesehen, wurde im Alter von 4 Jahren mit Typ-1-Diabetes diagnostiziert, eine Erkrankung, die viele andere Spieler ausgeschlossen hätte, aber nicht ihn. "Es laufen zwei Spiele gleichzeitig: Es gibt das Spiel, das jeder sieht, und das eine, das nur ich fühle. Wenn ich meinen Diabetes nicht richtig manage, kann ich nicht auf dem Niveau antreten, das ich erwarte", sagte Zverev vor den Australian Open 2026 gegenüber Reuters (via Sportshadow). 2022 gründete er eine Stiftung, die Kindern hilft, lebensrettendes Insulin zu erhalten.