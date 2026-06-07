Alexander Zverev ist jetzt Grand-Slam-Sieger: Besiegt Flavio Cobolli in fünf Sätzen

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Alexander Zverev ist jetzt endlich Grand-Slam-Champion. Der deutsche Tennisspieler hat fast alles gewonnen, was es im Tennis zu erringen gibt: satte 25 Einzeltitel, darunter zwei ATP-Finals und sieben Masters 1.000-Turniere sowie eine olympische Goldmedaille in Tokio.

Was er nie gewann, war ein Major-Titel und verlor in allen seinen bisherigen Finals gegen Dominic Thiem (US Open 2020), Carlos Alcaraz (Roland Garros 2024) und Jannik Sinner (Australian Open 2025). Kurioserweise wartete auch Andre Agassi bis zu seinem vierten Finale, um einen Grand Slam zu gewinnen, er gewann am Ende acht...

Roland Garros 2026 war anders: In einem Turnier ohne Alcaraz, bei dem Sinner in der zweiten Runde und Djokovic in der dritten Runde ausschied, war der Druck für Zverev hoch: Er war der natürliche Favorit, aber manche dachten, es sei die Zeit für junge Spieler wie Fonseca, Jódar und Mensik. Aber der unvorhersehbarste Grand Slam seit Langem endete auf die logischste Weise, und Zverev besiegte Flavio Cobolli (wer hätte gedacht, dass der 24-jährige Italiener, Weltrang 14, mit nur 3 Karrieretiteln und nur einem Viertelfinal-Auftritt bei einem Grand Slam (Wimbledon 2025), so weit kommen würde?).

Zverev musste hart arbeiten und kämpfte in fünf Sätzen: 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1 – was ihn zu genau dem Deutschen macht, der Roland Garros seit Henner Henkel... 1937! Und in der Open-Ära seit 1968 hatten zuvor nur zwei Deutsche große Titel gewonnen: Boris Becker bei den Australian Open 1996 und Michael Stich bei Wimbledon 1991.