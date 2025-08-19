Alexander Sørloth bittet Atlético de Madrid, ihn zu verkaufen, da er als Einwechselspieler unglücklich ist

HQ

Alexander Sørloth ist hungrig nach mehr. Der norwegische Stürmer, der mit 23 Toren und keinem Elfmeter für Villarreal fast Pichichi (bester Torschütze) der LaLiga 2023/24 wäre und später in der folgenden Saison der LaLiga 20 Tore für Atlético de Madrid erzielte, ist Berichten zufolge unglücklich über seine Situation als Ersatzspieler. Laut einem Journalisten der spanischen Zeitung ABC (via Fichajes.net) hat Sorloth darum gebeten, den Verein noch in diesem Sommer auf dem Transfermarkt zu verkaufen.

Sorloth war nicht glücklich, als er am Sonntag im Spiel gegen Espanyol, das Atlético de Madrid in den letzten zehn Minuten verlor, nur acht Minuten Spielzeit bekam. Sorloth hat gesehen, wie Simeone Antoine Griezmann und Giacomo Raspadori vor sich hatte, und er ist mit seiner Nebenrolle bei den Plänen von Trainer Simeone nicht zufrieden.

Daher bat er den Verein um einen Verkauf, bevor er eine weitere Saison auf der Bank verbrachte, in der Hoffnung, der Star der Mannschaft zu werden, wie er es früher bei Villarreal war. Laut den normalerweise sensationslüsternen spanischen Reportern ist Sorloth "monumental wütend"... Doch der Klub ist bereit, ihn in diesem Sommer für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro zu verkaufen. Nicht für weniger und nur, wenn Atleti rechtzeitig einen Ersatz für ihn finden kann.