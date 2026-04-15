Alex Ovechkin hat vielleicht sein letztes NHL-Spiel bestritten, hofft aber, nächste Saison zurückzukehren

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Alex Ovechkin, der russische Eishockeyspieler mit dem Rekord der meisten Tore in der regulären Saison in der NHL-Geschichte, 929, der einzige Spieler über 900, hätte sein letztes Eishockeyspiel absolvieren können. Am Dienstag beendeten die Washington Capitals ihre reguläre Saison mit einem 2:1-Sieg über die Columbus Blue Jackets und qualifizierten sich nicht für die Play-offs in der Metropolitan Division der Western Conference.

Der 'Great 8 ', 40 Jahre alt, hat sich nie zu seiner Zukunft in der nächsten Saison geäußert, aber viele gehen davon aus, dass er nach dieser Saison zurücktreten wird, da sein letzter Vertrag, der 2021 unterschrieben wurde, ausgelaufen ist. Es ist das erste Mal seit 2023, dass die Capitals nicht in die Playoffs einziehen, und Ovechkin bestritt jedes Spiel (82) der regulären Saison – erst das fünfte Mal in seinen 21 Spielzeiten, dass er kein Spiel verpasst. Er erzielte 32 Tore.

Ovechkin sagte, er wisse nicht, was passieren wird, schätzte aber die Fans, die aus Washington D.C. gereist sind, um das zu sehen, was viele als sein letztes Spiel erwartet hatten. "Ich höre ihren Jubel für mich und schreie 'Noch ein Jahr!' Das ist also auch wichtig. Das zeigt viel Respekt. Also danke für die Unterstützung."

Aber er sagte der Presse: "Ich hoffe, es ist nicht mein letztes Spiel" zur Presse, wie NHL.com berichtete.

Seit seiner ersten Wahl im Draft 2004 spielt Ovechkin bei den Washington Capitals, seit er 2005 dazukam, mit Ausnahme der Saison 2013, als er zu seinem Debütklub Dynamo Moskau zurückkehrte. Er gewann 2018 den Stanley Cup und wurde achtmal in ein erstes All-Star-Team berufen.