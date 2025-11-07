Alex Ovechkin erreicht mit 900 Toren einen weiteren unglaublichen Meilenstein

HQ

Der legendäre Kanadier Wayne Gretzky galt vielen als der größte Eishockeyspieler aller Zeiten und sein NHL-Rekord von 895 Toren war unschlagbar. Doch Alex Ovechkin brach diesen Rekord in der vergangenen Saison im April und setzte sich ein neues Ziel von 900 Toren. Und... Auch das ist jetzt zerschlagen.

Der Star der Washington Capitals erzielte diese Woche gegen die St. Louis Blues sein 900. Tor und sagte ESPN:

"Ob in Zukunft noch mehr Spieler zum 900er-Club stoßen werden, bleibt abzuwarten, aber es ist klar, dass der 40-Jährige noch eine ganze Weile in der NHL Tore schießen wird.

