Alessia Russos Doppelpack für Arsenal besiegt Real Madrid; Manchester Unied hat in der Women's Champions League mit 2:5 geschlagen

Arsenal schlug zurück und besiegte Real Madrid am vierten Spieltag der Women's Champions League mit einem Doppelpack von Alessia Russo, der ihnen kurz nach dem ersten Tor von Caroline Weir den Sieg sicherte. Das Spiel, das 2:1 endete, war ein dringend benötigter Sieg für die aktuellen Titelverteidiger, die zwei der vorherigen drei Spiele verloren hatten, und steht vor den Spielen am Donnerstag vorläufig auf dem neunten Platz der Tabelle.

Real Madrid, das die ersten beiden Spiele gewonnen und vor einer Woche durch ein Last-Minute-Unentschieden einen weiteren Punkt holte, bleibt auf dem sechsten Platz, aber die Chancen, unter die Top Vier zu kommen und eine Play-off-Runde zu vermeiden, sind gering. Allerdings erschwerte Manchester United auch die Qualifikation, indem sie mit 2:5 gegen Wolfsburg verloren und damit ihre derzeit 0 Tordifferenz verschwendeten.

Champions-League-Ergebnisse vom Mittwoch, den 19. November:



Wolfsburg 5:2 Manchester United



Juventus 3-3 Lyon



Arsenal 2:1 Real Madrid



Paris FC 2-0 Benfica



Valeronga 2-2 St. Polten



Champions-League-Spiele für Donnerstag, den 20. November:



Twente gegen Atlético Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT



PSG gegen Bayern: 21:00 MET, 20:00 GMT



Leuven gegen Roma: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Chelsea gegen Barcelona: 21:00 MEZ, 20:00 GMT

