Alcaraz räumt mit Gerüchten auf, sagt, er fühle sich gut mit seinem Tennis: "Es geht nicht nur darum, den Ball zu treffen"

Carlos Alcaraz hat in letzter Zeit nicht viele Erfolge erzielt, die Rotterdam Open waren der einzige Titel, der in dieser Saison bisher gewonnen wurde, und er konnte den großen Rückstand auf die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, trotz der dreimonatigen Sperre des Italieners nicht verringern. Sein Ausscheiden in der ersten Runde in Miami im vergangenen Monat war ein Schock für alle. In der Pressekonferenz vor dem Monte-Carlo Masters hat er jedoch gesagt, dass er sich gut fühlt, und fügt hinzu, dass er es nicht für fair hält, zu hoffen, dass er jedes einzelne Match gewinnen kann.

"Die Leute denken nicht an den Gegner, sie denken nur an mich. Wenn ich verliere, ist etwas los, sagen die Leute. Ich denke nicht, dass das fair ist", erklärte er und sagte, dass "es beim Tennis nicht nur darum geht, den Ball zu schlagen. Es geht um mehr als das. Es geht um die Mentalität, um die körperliche Seite." Und was die mentale Seite angeht, ist er sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie er spielt.

Die Nummer 3 der Welt sagt, dass das Niveau sehr hoch ist: "Viele Spieler spielen gutes Tennis und sie haben es verdient, dabei zu sein." Er steht kurz davor, seinen Weg beim Monte-Carlo Masters zu beginnen, an zweiter Stelle gesetzt hinter Alexander Zverev. Er verpasste die letzten beiden Ausgaben des Turniers verletzungsbedingt, aber in diesem Jahr ist er fit, und es könnte eine gute Chance für ihn sein, da diese Masters-1.000-Tour auf Sand als Vorläufer in der Saison für Roland Garros gilt, ein Turnier, bei dem Alcaraz, wie Nadal vor ihm, brilliert und 2024 gewinnt.

Carlos Alcaraz wird morgen, Dienstag, 8. April, in der Runde der letzten 16 sein Debüt beim Monte-Carlo Masters geben. Der topgesetzte Zverev wird morgen ebenfalls debütieren, ebenso wie Novak Djokovic. Der jüngste Sieger von Monaci, der Grieche Stefanos Tsitsipas, debütiert ebenfalls morgen.