Wir haben hier bei Gamereactor einige ziemlich wilde und teure Trimmer und Rasierer getestet, aber wir haben nie die Tatsache angesprochen, dass sie bei der Verwendung von Natur aus körnig werden. Es ist einfach eine unbestreitbare Tatsache, die ein so wesentlicher Bestandteil des Bärttrimmens ist, dass es nicht wirklich der Rede wert war.

Aber zum Glück gibt es immer noch skurrile Ideen, auch wenn es sich so anfühlt, als würden sich die wahren "Heureka"-Momente immer weiter voneinander entfernen. Albaline ist ein dänisches Unternehmen, das uns ein "Alba4Men Hurricane " zum Testen geschickt hat, und obwohl die Verpackung, das physische Design und die Auswahl der Materialien Budgetfreundlichkeit ausstrahlen (dazu kommen wir noch), hat es ein ziemlich wichtiges Gimmick.

Hinter der Haarschneidemaschine selbst ist ein kleiner Staubsauger montiert, der die Barthaare in einen kleinen Behälter saugt, der direkt unter den Schneideklingen angebracht ist. Das bedeutet, dass Sie beim Trimmen, wenn man Albaline glauben darf, während des Gebrauchs viel weniger Barthaare im Waschbecken oder auf dem Boden haben, was für einige tatsächlich ein wichtiges Verkaufsargument sein könnte.

Und es ist eine gute Idee, und es ist eine Idee, die im Großen und Ganzen auch funktioniert, vor allem, wenn Sie vorsichtig sind und darauf achten, mit längerem Barthaar langsam vorzugehen. Wenn Sie ungenau sind oder es eilig haben müssen, ist der Sog nicht stark genug, um dies auszugleichen, aber alles in allem ist dieses Gimmick ein bisschen mehr als das und es funktioniert.

Obwohl am Rest des Hurricane nichts auszusetzen ist, haben wir das Gefühl, dass es sich bei näherer Betrachtung billig anfühlt und aussieht. Während des Tests war es unglaublich einfach, das "Alba4Men"-Logo in der Mitte abzureiben, und der verwendete Kunststoff, der verwendete Knopf, es riecht alles auf eine super unangemessene Art und Weise, billig zu sein. Nein, wir konkurrieren hier nicht mit einem Philips 9000 Prestige, aber es ist viel teurer als das wildeste Philips OneBlade Pro 360 -Modell mit Ladestation und mehreren Köpfen.

Darüber hinaus brauchte es nicht viel Recherche, um Konkurrenzprodukte mit ähnlicher Funktionalität zu finden, die auch etwas billiger waren, aber es scheint, dass die wichtigsten Hersteller nicht ganz erkannt haben, was Alba4Men hier leisten kann, und das ist mehrmals erwähnenswert.

Und auch wenn das ganze Design etwas zu billig ist, gibt es hier gute Spezifikationen. Es gibt zwei Abstandshalter, die von 1-10 Millimetern und 11-20 Millimetern reichen, er ist IPX6-zertifiziert, was bedeutet, dass er etwas nass werden kann, und er lädt über USB-C, was ebenfalls willkommen ist.

Am wichtigsten ist, dass es als Trimmer funktioniert, also ist es sicherlich keine Geldverschwendung. Aber als etwas neuer Spieler haben wir nicht das Gefühl, dass der kleine Staubsauger ein Grund ist, ein wenig zu billige Verarbeitungsqualität zu einem etwas hohen Preis zu verzeihen, also muss der Hurricane entweder einfach billiger sein, oder er muss näher an der unmittelbaren physischen Ebene sein, die wir von OneBlade kennen, die aus gutem Grund als großartige Alternative gepriesen wird, auch wenn sie keine Barthaare aufsaugen kann.

