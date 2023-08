Alan Wake 2 verschoben auf später im Oktober

HQ

Ubisoft hat beschlossen, Assassin's Creed Mirage in einem sehr geschäftigen Oktober etwas mehr Luft zum Atmen zu geben, indem es die Veröffentlichung vorverlegt hat. Remedy hat beschlossen, mit ihrem mit Spannung erwarteten Spiel das Gegenteil zu tun.

Das finnische Studio gibt bekannt, dass Alan Wake 2 vom 17. auf den 27. Oktober verschoben wurde. Das liegt offenbar nicht daran, dass sie mehr Zeit für den Feinschliff brauchen, denn sie haben sich entschieden, diese ehrliche Begründung zu geben:

<"em>Der Oktober ist ein großartiger Monat für die Veröffentlichung von Spielen, und wir hoffen, dass diese Datumsverschiebung mehr Raum für alle gibt, ihre Lieblingsspiele zu genießen."

Es hört sich so an, als ob Remedy und Epic denken, dass es klüger ist, eine Woche nach Marvel's Spider-Man 2 und Super Mario Bros. Wonder zu starten als drei Tage zuvor. Was denkst du?