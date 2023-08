Assassin's Creed Mirage ist fertig und wird früher als erwartet gestartet

HQ

September und Oktober sind gefüllt mit mit Spannung erwarteten Spielen, daher besteht kein Zweifel, dass Larian das Richtige getan hat, als er die PC-Version von Baldur's Gate III vier Wochen früher als geplant veröffentlichte. Ein anderes Unternehmen hat sich davon offenbar sehr inspirieren lassen.

Ubisoft verrät nicht nur, dass Assassin's Creed Mirage "Gold geworden" ist und damit in einfachen Worten die Entwicklung abgeschlossen hat. Uns wurde auch gesagt, dass das Spiel eine Woche früher als geplant erscheinen wird, sodass Assassin's Creed Mirage jetzt am 5. statt am 12. Oktober erscheinen wird.