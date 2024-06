Akimbot Vorschau: Die Macher von Pumpkin Jack beweisen einmal mehr ihre Jump'n'Run-Expertise

Reine Plattformer, die von jemand anderem als Nintendo entwickelt wurden, sind heutzutage ziemlich selten. Das Zeitalter der Berücksichtigung von Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Spyro the Dragon, Rayman, Banjo-Kazooie und dergleichen Gesichtern der Spieleindustrie ist endgültig vorbei, aber es gibt ein paar Entwickler, die dafür kämpfen, das Erbe zu bewahren und fortzusetzen, das reizvolle und unterhaltsame Action-Adventure-Plattformer ist.

Einer dieser Entwickler ist Evil Raptor, ein kleines französisches Indie-Studio, das bereits 2020 berühmt wurde, als Pumpkin Jack sein Debüt feierte. Jetzt, im Jahr 2024, ist dasselbe Team zurück und bereit, mit seinem nächsten Projekt Akimbot in den Jump'n'Run-Trubel zurückzukehren. Ich hatte die Gelegenheit, das Spiel während meiner Zeit in Los Angeles für Summer Game Fest auszuprobieren, wo ich durch das erste Level schießen konnte, um einen guten Vorgeschmack darauf zu bekommen, was es auf den Tisch bringt.

HQ

Akimbot ist ein Spiel über zwei Roboter. Die Hauptfigur, die der Spieler steuert, ist als Exe bekannt und im Wesentlichen ein Roboter-Outlaw, der für seine Kampffähigkeiten bekannt ist. Der Begleitbot heißt Shipset und dient im Grunde als frecher Sidekick, der Exe in Schwierigkeiten bringt und Wortspiele macht, wann immer er eine Gelegenheit dazu sieht. In vielerlei Hinsicht ist es eine Dynamik, die wahrscheinlich am besten als eine coolere und charmantere Version von Ratchet and Clank beschrieben werden kann.

Wenn wir über die brillante Serie von Insomniac sprechen, gibt es auch viele Ähnlichkeiten mit Akimbot. Es ist ein 3D-Spiel, das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird, in dem du durch eine Vielzahl von Orten und Levels springst, grindest und durchquerst, die sehr unterschiedlich sind, während du eine Reihe von Waffen und Werkzeugen verwendest, um die Umgebung zu sprengen und alle Feinde zu besiegen, die sich dir in den Weg stellen. Akimbot hat nicht ganz die Flüssigkeit und pure Raffinesse von Ratchet and Clank, aber wenn man bedenkt, dass es sich um ein Indie-Spiel handelt, das von einem Team entwickelt wurde, das nur einen Bruchteil der Größe hat, kann dies mehr sein als erwartet.

Werbung:

Doch trotz des kleineren Maßstabs scheinen die Levels und Welten, die Evil Raptor geschaffen hat, viel Tiefe und Reichweite zu haben. Das erste Level, das ich an seine Grenzen bringen konnte, hatte ein Sand- und Strandthema und beinhaltete verschiedene Inseln voller Touristenroboter, während die Infrastruktur und der wahre Reichtum der Welt im Hintergrund in Form von geschwungenen Rohrnetzen angedeutet werden. Die Kombination all dessen mit azurblauen Wellen und verschiedenen anderen Sehenswürdigkeiten, die oft Geheimnisse verbergen, die ein wenig Einfallsreichtum und Kreativität erfordern, um sie zu knacken, bedeutet, dass die Levels in Akimbot aufregend und unterhaltsam wirken.

Das Kern-Gameplay passt auch in diese Rechnung, da Exe viele Werkzeuge und Mechaniken mitbringt, die es zu meistern gilt. Die meisten drehen sich um das Zielen und Schießen in der Bewegung, aber es gibt auch Nahkampfsysteme, Bewegungsfähigkeiten wie Strafing und Sprints und Möglichkeiten, Exe und seine Ausrüstung anzupassen und zu verbessern. Auch hier sieht Exe nicht nur aus wie Ratchet, sondern spielt sich auch wie er.

Werbung:

Aber der Hauptbereich, in dem sich dieses Spiel von der Serie von Insomniac zu unterscheiden scheint, ist, dass es hier einen reiferen Ton zu geben scheint. Es mag so aussehen, als wäre es für Kinder gemacht, aber die Themen, der Humor, die Dialoge, alles ist für ein älteres Publikum konzipiert und angeboten. Es ist nicht grob oder wirklich erwachsen, aber es ist nicht so auf Jugendliche ausgerichtet, wie es die Abenteuer von Ratchet normalerweise sind.

Meine Zeit mit Akimbot war nur kurz, aber zwischen dem Jump'n'Run, der Erkundung, den Kämpfen und dem Bosskampf am Ende des Levels, das ich getestet habe, ist klar, dass dieses Spiel das, was Plattformer während der PS2-Ära zum König gemacht hat, nimmt und es dann an die moderne Ära anpasst. Dieses Spiel macht mühelos Spaß und scheint eine ideale Möglichkeit zu sein, sich zurückzulehnen, ein wenig Nostalgie zu genießen und gleichzeitig eine brandneue Geschichte von einem talentierten Indie-Team zu erleben.