"Ihre erste 360°-Action-Kamera". Das steht auf der Verpackung der Akaso 360, einer neuen, eher budgetorientierten Kamera, die darauf abzielt, die etablierten Giganten Insta360 und jetzt auch DJI herauszufordern, zwei Unternehmen, die den Markt in diesen Kategorien ziemlich unter sich aufgeteilt haben.

Aber Akaso steht allein da, drüben in Frederick, Maryland, und scheint diese David/Goliath-Erzählung ernsthaft anzunehmen, und sie tun dies, indem sie eine ziemlich umfassende Aufnahmelösung für viel, viel weniger verkaufen. Okay, also wie viel weniger, fragen Sie? Nun, eine Adventure Combo Edition der DJI Osmo 360 kostet Sie jetzt 540 £, mit der Sie das unverzichtbare Zubehör erhalten, das die Kamera ausmacht... naja, brauchbar. Im Vergleich dazu können Sie die Akaso 360 's Creator Combo, die so ziemlich die gleiche Auswahl bieten, für 200 £ bekommen.

Das ist, gelinde gesagt, eine enorme Ersparnis, und obwohl DJI über die Erfahrung in Bezug auf Objektivauswahl, Stabilisierung, Verarbeitungsqualität und Ökosystem verfügt, ist der Unterschied wirklich nicht groß genug, um diesen Preissprung ihrerseits zu rechtfertigen.

Das Akaso 360 sieht in seinem länglicheren Design ein wenig wie ein Insta360 X -Modell aus, und die Verarbeitungsqualität scheint zuverlässig zu sein. Es verfügt über alle Anschlüsse, die man erwarten würde, aber obwohl Akaso es selbst als "spritzwassergeschützt" bezeichnet, gibt es absolut keine IP-Zertifizierung, noch ist es möglich, das Linsenglas zu wechseln, wie bei Insta360 X5 von.

In Bezug auf die reine Funktionalität handelt es sich um eine 360-Grad-Kamera, wie Sie sie kennen. Es gibt zwei 1/2"-Objektive in f/2.25 im Winkel jeweils 180 Grad, die das Bild dann an den Enden so "zusammennähen", dass es wie eine einzelne, kuppelförmige Aufnahme aussieht. Dieses "Stitching" funktioniert überraschend gut, und obwohl es "nur" in 5,7K/30fps oder 4K/60fps aufzeichnet, sind die Farben gestochen scharf und dynamisch. Es gibt auch eine gute Tiefe und Schärfe, hier haben sie nicht Abstriche gemacht.

Es gibt ein kleines Problem mit den Lichtverhältnissen. Obwohl die Kamera in meinem letzten Spanienurlaub, wo das weiße Bergdorf Compèta in der prallen Sonne besonders schön aussah, recht gute Ergebnisse lieferte, gab es bei nicht gerade idealen Lichtverhältnissen etwas Bildrauschen. Fügen Sie ein etwas träges Touch-Display hinzu, und Sie erhalten keine perfekte Benutzererfahrung.

Ihr Creator Combo wird mit einer 120 Zentimeter langen Teleskopstange, einer Tasche, drei zusätzlichen Akkus und einem Ladekoffer geliefert, die alle das Erlebnis nahtloser machen, und es wird dringend empfohlen, dass Sie diese Artikel ebenfalls kaufen, da die Kamera sonst wieder praktisch unbrauchbar ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass diese Hersteller ein paar mehr Montageoptionen in die Box packen sollten, um den "neuen" 360-Benutzer zu inspirieren, auf den Akaso eindeutig abzielt. Wie wäre es mit einem Clip, mit dem die Kamera an einer Kappe oder einem Helm befestigt werden kann, oder einer Halterung, mit der sie an einem Fahrrad befestigt werden kann? Ja, es gibt eine standardmäßige 1/4" Schraubhalterung an der Unterseite, aber auch hier gilt: Warum nicht direkt inspirieren?

Dies sind kleinere Beschwerden, aber auch hier gilt, dass diese Kombilösung nur etwas mehr als die Hälfte dessen kostet, was DJI für ihre Osmo 360 in einer ähnlichen Kombination berechnet. Dies ist eine massive, signifikante Einsparung, die sicherstellt, dass Akaso mit diesem Konzept erfolgreich sein wird, und das zu Recht. Glücklicherweise kann das Produkt dies bestätigen, auch wenn es in einer möglichen zweiten Version viel zu beheben gibt.