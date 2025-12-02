Aitana Bonmatí wird fünf Monate ausfallen, nachdem sie sich beim Training das Bein gebrochen hat

HQ

Die schlimmste Nachricht über Aitana Bonmatís Verletzung wurde am Dienstag bestätigt: Die Barcelona-Mittelfeldspielerin, dreifache Ballon-d'Or-Gewinnerin, brach sich beim Training mit der spanischen Mannschaft das Bein und wird fünf Monate lang ausfallen. Sie erlitt einen transsyndesmotischen Bruch des Wadenbein im linken Knöchel nach einer schlechten Landung während des Trainings während ihrer internationalen Einsätze.

Wir wussten bereits, dass sie heute das Nations League-Finale gegen Deutschland verpassen wird (oder besser gesagt, das Rückspiel des Finales, nachdem das Hinspiel am Freitag 0:0 endete). Spanien verzichtet auf einen seiner besten Spieler gegen einen der härtesten Rivalen, gegen die sie je gespielt haben (das Spiel beginnt um 18:30 MET, 17:30 GMT).

Und dann wird FC Barcelona einen seiner Schlüsselspieler vermissen, neben weiteren bemerkenswerten Fehlfunktionen, darunter zwei Mittelfeldspielerinnen: Kika Nazareth erlitt eine Verstauchung des medialen Kollateralbandes im linken Knöchel, und Patri Guijarro erholt sich von einem Ermüdungsbruch im Kaphoidknochen ihres rechten Fußes.

Es ist auch die zweite schwere Verletzung einer Barcelona-Spielerin während der Länderspielpause mit Spanien, da Salma Paralluelo sich von einer medialen Kollateralbandverletzung im linken Knie erholt.