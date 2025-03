Ägypten legt neuen Vorschlag zur Wiederherstellung des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen vor

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Angesichts der anhaltenden israelischen Luftangriffe, bei denen in den letzten 24 Stunden mindestens 65 Menschen in Gaza getötet wurden, hat Ägypten einen neuen Waffenstillstandsplan vorgeschlagen, in der Hoffnung, das Waffenstillstandsabkommen wiederherzustellen und das Blutvergießen zu beenden.

Der neue Vorschlag sieht einen schrittweisen Ansatz vor, der die Freilassung israelischer Geiseln durch die Hamas und den schrittweisen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen umfasst, der durch Garantien der Vereinigten Staaten abgesichert ist. Trotz der Verhandlungsbereitschaft der Hamas hat Israel noch nicht reagiert.

Lokale Beamte berichten von einer anhaltenden humanitären Krise, in der Tausende in Rafah eingeschlossen sind und die Ressourcen schwinden, so dass die Familien keinen Zugang zu Nahrung, Wasser oder medizinischer Versorgung haben. Vorerst bleibt abzuwarten, wie beide Seiten auf diese neuen Bemühungen um Friedensvermittlung reagieren werden.