Ägypten ist die jüngste Nation, die sich mit einem Doppelpack von Mohamed Salah für die WM 2026 qualifiziert hat

Ägypten hat sich offiziell für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert, mit Hilfe des Liverpooler Stürmers Mohamed Salah, der beim 3:0-Sieg gegen Dschibuti einen Doppelpack erzielte. Dies geschieht während der Länderspielpause und der WM-Qualifikationsspiele für die CAF, wo Ägypten mit einem Sieg in den anstehenden beiden Gruppenspielen den ersten Platz in Gruppe A sichern würde.

Die Pharaonen, wie die ägyptische Nationalmannschaft genannt wird, sind nach Marokko und Tunesien die dritte qualifizierte afrikanische Mannschaft, die sich im kommenden Sommer ein Ticket für die USA, Kanada und Mexiko sichert. Es wird ihre vierte Weltmeisterschaft nach 1934, 1990 und 2018 sein: Sie sind noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen.

Sie sind die beste Nation beim Afrika-Cup, sie gewannen ihn sieben Mal, zuletzt 2010, sind aber seitdem nicht über das Achtelfinale hinausgekommen oder sich gar qualifiziert (der Afrika-Cup 2025 findet im Dezember 2025 statt).

Weitere afrikanische Nationen könnten sich in den kommenden Tagen für die Weltmeisterschaft qualifizieren, darunter Kap Verde, Algerien, Senegal und die Elfenbeinküste. Die Gruppenphase für die CAF-Qualifikation endet nächste Woche.