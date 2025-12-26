Ägypten entlässt den Leiter des Olympischen Komitees und des Schwimmverbands nach tragischem Tod eines 12-Jährigen bei einem Wettkampf

HQ

Am 2. Dezember letzten Jahres ereignete sich in Ägypten eine Tragödie, als ein junger Schwimmer, Youssef Mohamed, während einer nationalen U12-Meisterschaft in Kairo ertrank. Er verlor beim Schwimmen das Bewusstsein und sank auf den Beckenboden. Berichten zufolge blieb er über zehn Minuten unter Wasser, bevor ihn ein Schwimmer eines späteren Rennens entdeckte und sie ihn nicht wiederbeleben konnten.

Der Unfall löste im ganzen Land Empörung aus, da Eltern bei der Veranstaltung berichteten, dass Rettungsschwimmer und Fahrbahn-Zeitnehmer nicht an ihren Posten waren, als Mohamed das Bewusstsein verlor, und kein Defibrillator vor Ort war.

Es folgte eine strafrechtliche Untersuchung gegen die Verantwortlichen, wie den Turnierdirektor, den Hauptschiedsrichter, drei Rettungsschwimmer, den Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder des Verbands, den Leiter des Wettbewerbskomitees und bis hin zum Leiter des Schwimmverbands in Ägypten, Jassir Idris, der auch als Vorsitzender des Olympischen Komitees des Landes fungiert. Wegen grober Fahrlässigkeit.

Reuters berichtet, dass Ägypten ein Interimskomitee für seinen Schwimmverband eingesetzt hat, wobei das Ministerium für Jugend und Sport World Aquatics bittet, das Übergangskomitee zu überwachen, um sicherzustellen, dass es internationalen Charta und Vorschriften entspricht.