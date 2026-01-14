Ägypten aus, Marokko trifft im Finale des Afrika-Cups auf Senegal

HQ

Der Tag der AFCON-Halbfinals brachte große Nervenkitzel und Überraschungen, auch wenn nicht viele Tore. Im ersten Spiel dominierte Senegal Ägypten, wobei 65 % des Ballbesitzes in einen Sieg gegen das Team mit Mohamed Salah und Omar Marmoush verwandelt wurden. Doch es war Sadio Mané, ehemaliger Liverpool- und Bayern-Spieler und jetzt bei Al-Nassr, der das einzige Tor erzielte und Senegal am Samstag ins Finale brachte.

Das letzte Mal, dass Ägypten das Finale des Afrika-Cups erreichte, 2021, besiegte Senegal sie im Elfmeterschießen, vier Jahre später schied Senegal sie im Halbfinale aus.

Das zweite Spiel des Tages endete 0:0 zwischen Marokko und Nigeria, und im Elfmeterschießen verfehlte Igamane seinen Schuss für Marokko, aber Nigeria vergab zwei weitere. Am Ende gewann Marokko die Elfmeterrunde und erreichte das Finale, das erste seit 2004, verlor jedoch gegen Tunesien. 1976 gewann Marokko zum letzten Mal den Afrika-Cup der Nationen.

Finale des Afrika-Cups 2025/26

Das Finale des Afrika-Cups findet am Samstag, den 18. Januar, um 20:00 Uhr MEZ, 19:00 GMT, zwischen Senegal und Marokko im Prince Moulay Abdellah Stadion in Rabat statt.