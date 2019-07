Age of Empires II: Definitive Edition - E3-Anspielbericht

You watching Werbung

Jeder hat so seine Lieblingsspiele, die immer einen Platz im eigenen Herzen haben werden. Unter diesen Spielen dürfte für viele von euch der zweite Teil von Age of Empires sein und das geht uns bei Gamereactor genauso. Wir haben zahllose Stunden damit verbracht, packende historische Schlachten zwischen Japanern, Römern und Wikingern auszutragen. Daher hat uns auch die Ankündigung einer neuen, optimierten Definitive Edition (nach einem erfolgreichen Remaster) sehr gefreut. Auf der E3 durften wir den beliebten Klassiker nun endlich auch selbst anspielen.

Für unsere ausgedehnte Anspielsession hatten wir einen einzigartigen Gegenspieler und konnten mit Bert Beeckman über alle Neuerungen sprechen, aber auch mehr darüber erfahren, wie das Studio die Essenz des Originals erhalten will. Besonders der Online-Teil von Age of Empires II wurde überarbeitet, da das Spiel damals in einer Zeit erschienen ist, in der packende Online-Duelle noch nicht so sehr im Mittelpunkt standen. Beeckman erklärte uns, dass sich die Fans sicher darüber freuen werden, ihre Aufbau-Fähigkeiten und Zivilisationen in einem viel größerem Rahmen vorzuführen.

Der Online-Modus ist aber nicht der einzige Aspekt, der besondere Zuwendung erfahren hat. Auch der Story-Modus wurde optisch und akustisch überarbeitet. Im Original wurden alle Story-Missionen über alte Dokumente eingeleitet, die von einem Historiker vorgelesen wurden. Um dem Spiel gerecht zu werden, wurden die Einführungen mit neuem Design und kompetenterer Sprachausgabe komplett überarbeitet. Beeckman erklärte uns später noch, dass dieser Bereich ein Update verpasst bekommen habe, weil es zu den beliebtesten Features des alten Spiels gehört habe. In der Demo haben wir daher eine klassische Story-Mission über das römisch-byzantinische Reich angespielt.

Auch wenn unsere Zeit mit der Spielversion - für unseren Geschmack - viel zu kurz war, hat sie doch perfekt vorführen können, wie das Spiel und insbesondere die Grafik, für ein modernes Publikum optimiert wurde. Von den wunderschönen mittelalterlichen Landschaften bis zu den Partikeleffekten der Belagerungswaffen, die Menge an Aufmerksamkeit, die jeder Aspekt des Spiels erhalten hat, dürfte dem Erbe der Reihe sicher gerecht werden. Es ist großartig, wie jedes noch so kleine Detail überarbeitet wurde, ohne dass die klassische Ästhetik dabei zu kurz kommt. Ein Favorit war für uns, wie die Gebäude unter Beschuss einstürzen. Am Ende unserer Demo griffen wir ein gegnerisches Schloss an und dessen Zerstörung war eine regelrechte Augenweide. Die alten und neuen Fans können sich wirklich freuen.

Age of Empires II enthält alle Zivilisationen des Originals und aus allen Erweiterungen. Außerdem wurden zusätzlich noch einige neue Zivilisationen hinzugefügt. Darüber wollte Beeckman allerdings noch nicht mit uns sprechen, er versicherte uns jedoch, dass es viel Abwechslung bezüglich der Fraktionen geben werde und es um die vierzig Zivilisationen ins Spiel geschafft haben.

Es gibt momentan so viele Remakes, Remasters und Neuveröffentlichung, dass es wirklich schwer fällt zu rechtfertigen, bestimmte Titel mehrfach zu kaufen. Aber die Age of Empires II: Definitive Edition gehört sicher zum Besten, was in diesem Bereich in den letzten Jahren erschienen ist. Mit neuem Online-Multiplayer, den überarbeiteten Story-Missionen und vielen neuen audiovisuellen Details, dürfte Age of Empires II alte und neue Fans begeistern und wir können es kaum abwarten, endlich das fertige Spiel zu spielen.