AFCON 2025: Die ersten Teams qualifizierten sich für das Achtelfinale, darunter Marokko und Ägypten.

Die Gruppenphase des Afrika-Cups endet, die Spiele sind für Dienstag, den 30. und Mittwoch, den 31. Dezember angesetzt. Die ersten Spiele des dritten Gruppenspiels wurden gestern ausgetragen, aber einige Teams hatten sich bereits vorher qualifiziert. Wir haben bereits sechs der 16 Teams für das Achtelfinale qualifiziert, darunter die Gastgeber und Favoriten Marokko, die Sambia mit 3:0 besiegt haben.

Die Teams qualifizierten sich für das achtelfinale der AFCON:



Marokko



Mali



Südafrika



Ägypten



Nigeria



Algerien



Dies sind die Spiele, die für Dienstag und Mittwoch angesetzt sind:



Uganda gegen Nigeria: 30. Dezember, 17:00 MEZ, 16:00 GMT



Tansania gegen Tunesien: 30. Dezember, 17:00 MEZ, 16:00 GMT



Bostwana gegen DR Kongo: 30. Dezember, 20:00 MEZ, 19:00 GMT



Benin gegen Senegal: 30. Dezember, 20:00 MEZ, 19:00 GMT



Äquatorialguinea gegen Algerien: 31. Dezember, 17:00 MEZ, 16:00 GMT



Sudan gegen Burkina Faso: 31. Dezember, 17:00 MEZ, 16:00 GMT



Gabun gegen Elfenbeinküste: 31. Dezember, 20:00 MEZ, 19:00 GMT



Mosambik gegen Kamerun: 31. Dezember, 20:00 MEZ, 19:00 GMT

