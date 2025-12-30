Sport
AFCON 2025: Die ersten Teams qualifizierten sich für das Achtelfinale, darunter Marokko und Ägypten.
Die ersten Teams, die sich für das Achtelfinale des Afrika-Cups 2025 qualifiziert haben.
Die Gruppenphase des Afrika-Cups endet, die Spiele sind für Dienstag, den 30. und Mittwoch, den 31. Dezember angesetzt. Die ersten Spiele des dritten Gruppenspiels wurden gestern ausgetragen, aber einige Teams hatten sich bereits vorher qualifiziert. Wir haben bereits sechs der 16 Teams für das Achtelfinale qualifiziert, darunter die Gastgeber und Favoriten Marokko, die Sambia mit 3:0 besiegt haben.
Die Teams qualifizierten sich für das achtelfinale der AFCON:
- Marokko
- Mali
- Südafrika
- Ägypten
- Nigeria
- Algerien
Dies sind die Spiele, die für Dienstag und Mittwoch angesetzt sind:
- Uganda gegen Nigeria: 30. Dezember, 17:00 MEZ, 16:00 GMT
- Tansania gegen Tunesien: 30. Dezember, 17:00 MEZ, 16:00 GMT
- Bostwana gegen DR Kongo: 30. Dezember, 20:00 MEZ, 19:00 GMT
- Benin gegen Senegal: 30. Dezember, 20:00 MEZ, 19:00 GMT
- Äquatorialguinea gegen Algerien: 31. Dezember, 17:00 MEZ, 16:00 GMT
- Sudan gegen Burkina Faso: 31. Dezember, 17:00 MEZ, 16:00 GMT
- Gabun gegen Elfenbeinküste: 31. Dezember, 20:00 MEZ, 19:00 GMT
- Mosambik gegen Kamerun: 31. Dezember, 20:00 MEZ, 19:00 GMT