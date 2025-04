Achtung: Tickets für das Boxevent La Velada 5 gehen morgen, am 1. Mai, in den Verkauf

HQ

"La Velada del Año " (Fight Night of the Year) ist zu einem festen Bestandteil eines jeden Sommers in Spanien geworden: eine Boxveranstaltung, mit einigen semiprofessionellen Boxern, aber hauptsächlich Amateuren, mit YouTubern und Streamern aus SpanienLateinamerika, live kostenlos auf Twitch gestreamt und mit vielen musikalischen Darbietungen und Special Guests (letztes Jahr tauchte sogar Will Smith auf).

La Velada 5, seine fünfte Ausgabe, findet in diesem Jahr im Stadion La Cartuja in Sevilla statt, dem Ort, der normalerweise als Heimspielstätte für die spanische Nationalmannschaft, das Copa-Finale und Konzerte genutzt wird. Vorherige Veladas fand in den Stadien von Real Madrid und Atlético de Madrid statt... und ausverkauft, daher ist es wichtig zu wissen, wann die Tickets für La Velada 5 in den Verkauf gehen.

La Velada 5 findet am Samstag am 26. Juli 2025 statt, aber die Tickets gehen diese Woche in den Verkauf. Genau, um 21:00 Uhr MESZ (mitteleuropäische Zeit) am Donnerstag, den 1. Mai.

Die Ticketpreise wurden noch nicht bestätigt, aber sie werden ähnlich wie bei früheren Veranstaltungen liegen (zwischen 35 und 170 Euro). Es wird erwartet, dass zwischen 85.000 und 90.000 Sitzplätze zur Verfügung stehen werden, obwohl das Stadion derzeit vor der Weltmeisterschaft 2030 fertiggestellt wird.

Boxkämpfe in La Velada 5

Das wichtigste wird der Kampf zwischen dem spanischen Streamer The Grefg (27 Jahre alt, 19 Mio. Abonnenten auf YouTube) und dem kolumbianischen Streamer WestCol (25 Jahre alt, 1,3 Mio. Abonnenten auf YouTube) sein. Die sieben Kämpfe sind: