AceZone A-Blaze

AceZone ist schnell zu einem Favoriten des Redaktionsteams von Gamereactor geworden, nicht nur, weil es einen verbraucherfreundlicheren Ansatz mit häufigen Firmware-Updates verfolgt, sondern auch, weil der Kopfhörer eher als Plattform denn als Endprodukt angesehen wird - und es ist eine Plattform, die aufgerüstet und viele Jahre lang genossen werden kann. Oh, und die Klangqualität ist dem Rest des Marktes Lichtjahre voraus.

Den Preis zu senken, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, ist eine schwierige Aufgabe, aber sie haben es geschafft, eine Heimversion des professionellen A-Rise -Headsets zu entwickeln. Es hieß A-Spire - und eine Randnotiz: Irgendwann werden ihnen bei diesem Ansatz wahrscheinlich die Namen ausgehen. Die kabellose Version des A-Spire ist derzeit mein Lieblings-Gaming-Headset, aber es ist nicht billig, daher haben wir aus Neugier die neueste und billigste Version, das A-Blaze, ausprobiert.

Hinter dem typischen Äußeren, das im Allgemeinen mit der Designphilosophie von AceZone übereinstimmt - es ist fast so, als ob jemand erkannt hätte, dass auch Erwachsene Videospiele spielen können - sind die Kopfhörer um einen leistungsstarken DSP-Chip mit Geräuschunterdrückung herum aufgebaut, der auch am Arbeitsplatz sehr gut funktioniert. Tatsächlich nehme ich es seit ein paar Wochen mit zur Arbeit, sehr zu meiner eigenen Freude. Die Ohrpolster können gewechselt werden, die Akkulaufzeit beträgt 45 Stunden und alles wird nicht mit Treibern gesteuert - igitt - sondern über eine Telefon-App, sodass Ihrem Computer keine Systemressourcen entnommen werden. Ein etwas anderer Ansatz als die 6.800 MB großen Treiber, die wir normalerweise herunterladen müssen.

Persönlich mag ich am meisten die benutzerdefinierte EQ-Funktion, die 8 Bänder ausführt, aber die meisten Leute werden wahrscheinlich die spielspezifischen Einstellungen verwenden. Ich finde es ein guter Service, dass man auf diese Weise zwischen Presets wählen kann. Es ist nicht bahnbrechend neu, aber es ist etwas, das meiner Meinung nach Standard sein sollte.

Die ANC erfolgt über ein Hybridsystem, bei dem ein Paar feste Ohrmuscheln sowohl ein internes als auch ein externes Mikrofon haben, und es funktioniert hervorragend. Der Ansatz von AceZone besteht darin, dass Sie durch die Möglichkeit, kleine Geräusche im Spiel deutlich zu hören, Ihren Gegner hören können, bevor Sie es sonst getan hätten. Sie nennen sogar einen Wert von 0,3 ms aus eigenen internen Tests. Der Ton ist ausschließlich kabellos, sowohl mit Funkwellen als auch mit Bluetooth. Auf der anderen Seite ist ein Dongle im Lieferumfang, damit auch Ihre PlayStation damit funktioniert.

Sie drücken stark und sitzen recht fest, aber das merkt man erst wirklich, wenn man sie abnimmt. Dadurch eignen sie sich hervorragend zum Headbangen oder was auch immer Du tust, das Deinen Kopf viel auf einmal bewegt. Aber sie fühlen sich recht leicht an, obwohl sie mit 270 g Gewicht genau an der Grenze liegen.

A-Blaze ist sehr stark an A-Spire Wireless angelehnt, und zwar nicht nur in der Optik, sondern auch im Inneren. Ich muss mich reinbeißen und betonen, dass diese beiden Produkte sehr unterschiedlich sind. Immerhin kostet A-Spire Wireless fast doppelt so viel wie das A-Blaze, das nur 170 £ kostet, was in der modernen Welt, in der sowohl Gaming-Headsets als auch Tastaturen leicht 250 £+ pro Stück kosten können, fast der halbe Preis ist. AceZone sollte jedoch dafür gelobt werden, dass es ehrlich ist, wie A-Blaze im Vergleich zu ihren anderen Produkten abschneidet. Wie die eigenen Tests von AceZone zeigen, ist es vor allem das Mikrofon, das fehlt, nicht nur, weil es keine EQ-Einstellungen hat, sondern es hat auch generell nicht die gleiche Qualität wie A-Spire Wireless, außerdem ist die Sprache zwar klar, aber etwas blecherner als bei den größeren Modellen. Aber wenn du wie ich bist und nicht viel sagst - vor allem beim Zocken - spielt das eigentlich keine Rolle. Andererseits verwendet A-Blaze eine billigere Art von Omni-MEMS-Mikrofon, also ist das vielleicht nicht überraschend.

Auch der DAC-Chip und die Plattform wurden - minimal - verschont, aber die Geräte selbst sind identisch. Das bedeutet, dass Sie AptX HD und AptX Lossless erhalten, womit selbst teure Kopfhörer immer noch zu kämpfen haben.

AceZone ist damit beschäftigt zu erklären, warum das größere Modell besser und teurer ist, aber sie übersehen den Punkt, nämlich dass die Klangqualität des A-Blaze fast alles andere auf dem Markt schlägt. Er ist kristallklar und einer der wenigen Kopfhörer, bei denen der Mitteltonbereich nicht versteckt ist. Es ist ein deutlich anderes Klangprofil als anderswo, nicht nur, weil Sie möchten, dass Ihre Musik besser klingt (was sie tut), sondern weil es sich um funktionalen Klang handelt. Und allein aus diesem Grund habe ich kein Problem damit, dass das Mikrofon nicht auf dem gleichen Niveau ist, vor allem, wenn die Akkulaufzeit trotz starker Beanspruchung bei fast 45 Stunden liegt.

Ich habe derzeit Schwierigkeiten zu sehen, wer ein besseres Headset zum gleichen Preis herstellen könnte.