Acer Predator Triton 14 AI (2025)

Ich habe kürzlich einen Testbericht über den neuesten ProArt 16" Workstation-Laptop von Asus geschrieben und bin zu dem Schluss gekommen, dass trotz einiger Probleme hier und da Windows -basierte MacBook Pro -Alternativen derzeit an Dynamik gewinnen. Wer hätte gedacht, dass eine noch leistungsfähigere Alternative aus der auf Spiele ausgerichteten Predator -Linie von Acer und einer Triton...

Ja, das Acer Predator Triton 14 AI (ja, es heißt tatsächlich "KI", was erschreckend ist) ist tatsächlich eine der größten Überraschungen des Jahres und stellt einen Quantensprung nach vorne für das Laptop-Design von Acer und die Art und Weise dar, wie Leistung, Akkulaufzeit und wichtige Funktionen ausbalanciert sind.

Also ja, das wird ein bisschen wie ein Liebesbrief, aber bevor wir so weit kommen, werfen wir einen Blick auf die Spezifikationen:



Intel Core Ultra 9 288V



Nvidia GeForce RTX 5070 (bis zu 110W TDP)



Bis zu 32 GB RAM LPDDR5X



Bis zu 2 TB PCIe 4.0 NVMe SSD



14,5" OLED WQXGA+ (2880×1800), 120 Hz, 100 % DCI-P3-Farbabdeckung mit Touch-Unterstützung



Man könnte leicht sagen, dass diese Spezifikationen an sich eine Art Cheat-Code sind, eine Abkürzung zum "Endgegner", aber das würde bedeuten, alle anderen Aspekte eines normalen, semi-professionellen, semi-gaming-pro-Laptop-Erlebnisses zu untergraben. Aber um diese grundlegenden Aspekte der Nutzung kurz zu berühren, sind sie unglaublich mächtig. In erster Linie hat Acer fast aufgegeben oder vergessen, dass es normalerweise eine Bastion der herablassenden Designphilosophie ist, die alles, was mit Spielen zu tun hat, am gruseligsten macht. Nein, das ist ausgesprochen geschmackvoll, mattschwarz und anonym, bis zu dem Punkt, an dem es in bestimmten Kreisen mit einem ThinkPad verwechselt werden könnte. Ich sage nicht, dass alle Laptops identische Blackboxen sein sollten, aber es ist schön, einen Gaming-Laptop zu sehen, der jemanden anspricht, der... naja, erwachsen.

Werbung:

Hinzu kommt ein haptisches Touchpad mit Microsoft Pen Support 2.5 und das von zwei kleinen LED-Streifen eingerahmt wird, damit man besser sehen kann, wo es beginnt und endet, und eine Tastatur, die es schafft, sowohl leistungsorientiert als auch ernsthaft effektiv für den Alltag zu sein.

Und dann ist da noch das Display. Die Rede ist von einem 14,5" OLED-Panel in 1800p, das mit 120 Hz läuft, mit DCI-P3-Farbabdeckung mit Touch und übrigens einer Antireflexbeschichtung und Calman-verifiziert. Ich hatte diesmal nicht die Gelegenheit, einen NITS-Helligkeitstest durchzuführen, aber das wäre hier die einzige wirkliche Beschwerde, denn meine Güte, was für ein Panel, das eines MacBook Pro 14 würdig ist und sich natürlich in jeder Hinsicht hervorragend zum Spielen eignet.

Wo sind also die Kompromisse? Die Kühlung erfolgt über eine Dampfkammer, die sowohl die CPU als auch die GPU abdeckt und mit der eigenen Graphittechnologie von Acer konstruiert ist. Dies funktioniert in Verbindung mit zwei Aeroblade Metalllüftern der 6. Generation und dem, was Acer "Vortex Flow" nennt. Das Clevere daran ist, dass man das Gerät ziemlich weit pushen kann, bevor das gesamte System einsetzt, und obwohl sowohl Lärm als auch Hitze bei besonders langer Arbeitsbelastung und Spielen zu spüren sind, ist es genau diese doppelte Identität, die das Ganze wirklich zum Laufen bringt.

Werbung:

Nimmt man dann noch ein Kampfgewicht von etwa 1,6 Kilogramm in dieser Konfiguration und eine Akkulaufzeit von sechs bis acht Stunden für gewöhnliche Aufgaben hinzu, dann haben wir etwas, das fast ohne die oben genannten Kompromisse auskommt. Okay, und jetzt zu den Testergebnissen:

GeekBench 6:



Single-Core: 2799



Mehrkernig: 11156



Geekbench KI: 6252



3DMark:



Zeitspion: 8498



Stahlnomade: 2094



Einzelne Spiele:



Shadow of the Tomb Raider (1080p, Ultra): 51 fps mit Raytracing



Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra): 131 fps mit DLSS und Raytracing



Ich würde nie behaupten, so sehr in die Tiefe zu gehen wie Kim, und meine unmittelbare Testsuite ist nicht so komplex, fortschrittlich oder vielfältig. Ich möchte jedoch sagen, dass ich von den Triton 14 AI bei fast jedem Parameter wirklich umgehauen wurde. Ja, ich bin mir bewusst, dass viele Leute nach Laptops suchen, die einfacher aufzurüsten sind, aber soweit ich sehen kann, kann man nur die M.2- und Wi-Fi-Karte ersetzen. Nichtsdestotrotz ist dies wirklich ein Tausendsassa, der mich durchweg beeindruckt hat.