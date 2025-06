Absolum Hands-On Vorschau: Ich habe die Faust gefaustet!

In der gesättigten Welt der Roguelikes von heute braucht es einige Anstrengungen, damit sich ein neuer Eintrag in diesem überfüllten Genre einzigartig und interessant anfühlt. Wie versucht Absolum sich von der Masse abzuheben? Nun, es tauscht isometrische Top-Down-Kämpfe gegen eine Side-Scrolling-Beat-'em-up-Formel, komplett mit wunderschönen handgezeichneten Animationen und einer Fantasy-Welt, die ebenso wunderschön wie faszinierend ist.

Absolum spielt in einer Welt, in der die Magie in den letzten Zügen liegt. Helden werden von mächtigen Wesen geboren, die als Wurzelmütter bekannt sind, aber König Azra will die Magie in all ihren Formen loswerden. Er mag versuchen, uns in der Einleitung zu sagen, dass sein Weg der richtige ist, aber das schwarz-rote Farbschema auf seiner Rüstung sagt uns, dass er zumindest im Moment so schurkisch ist, wie es nur geht.

Absolum lässt uns direkt in die Action eintauchen und lässt uns aus einem von zwei Helden wählen - der schwertschwingenden Elfe Galandra oder dem stämmigen, prügelnden Zwerg Karl - und uns direkt in den Kampf stürzen, um unsere eigene Mutter zu retten. Sobald das erledigt ist, treffen wir auf den bösen König höchstpersönlich, der uns bei diesem Roguelike-Erlebnis unseren ersten Tod beschert und uns zurück zu unserer Basis schickt. Wenn Sie mit der Roguelike-Struktur vertraut sind, wissen Sie, was es hier auf sich hat. Verbessere Fähigkeiten, erhalte permanente Buffs für deinen nächsten Lauf und gehe zum nächsten Lauf über. Das sind alles Dinge, die Sie hier tun können.

In deinen Läufen scrollst du vom linken zum rechten Bildschirmrand und kämpfst dich durch Goblins, Menschen, tierische Feinde, untote Zwerge, Pilze und mehr. Die Kämpfe sind schnell und präzise, die Animationen schön und ausdrucksstark. Es ist der größte Spaß, den ich seit Jahren mit einem Beat 'em up hatte, denn es ist einfach eine Freude, in einen Haufen Goblins zu stürzen, einen auf die anderen zu werfen und dann den Rest in Vergessenheit zu geraten. Die Angriffe sind einfach, wobei ein leichter und ein schwerer Angriff einige einfache Kombos bilden, mit denen du Mana sammeln kannst, bevor du den richtigen Auslöser für deine Fähigkeit drückst. Karl war der Charakter, mit dem wir die meiste Zeit verbracht haben, denn während Galandras schneller Schwertkampf eine Menge Spaß gemacht hat, gibt es nichts Schöneres, als Feinde mit den Fäusten zu verprügeln.

Wie bei vielen Roguelikes erhältst du eine Belohnung, sobald du eine Reihe von Feinden in einem bestimmten Gebiet besiegt hast. Die Segen hier sind nicht allzu wild - die meisten geben deinen Schlägen oder anderen Attacken einfach ein bisschen mehr Schaden durch einen elementaren Segen - aber wenn der Kern des Kampfes so befriedigend ist, muss er nicht viel verbessert werden. Außerdem konnten wir uns nur durch das erste Gebiet von Grandery kämpfen, und es ist wahrscheinlich, dass die verrückteren Sachen später kommen werden, wenn die Herausforderung wächst.

Apropos Herausforderung: Absolum 's fühlt sich gut ausbalanciert an. Es ist nicht allzu schwer, bis zu dem Punkt, an dem man nach ein paar Läufen am liebsten aufgeben würde, aber es erfordert, dass man die verfügbaren defensiven Werkzeuge einsetzt. Springen, Ablenken und Ausweichen können dir die Oberhand verschaffen, und nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, sowohl eine solide Verteidigung als auch einen Angriff optimal zu nutzen, konnte ich die Demo mit meinem treuen Goblin-Begleiter an meiner Seite abschließen. Gefährten kannst du finden, nachdem du deinen ersten Elite-Feind besiegt hast, es sei denn, du spielst kooperativ mit einem anderen Spieler, und auf dem Weg dorthin kannst du auch Gegenstände auf dem Boden finden, die du als Wurfwaffen verwenden kannst, von Steinen bis hin zu Granaten. Das einzige Problem mit diesen Elementen ist, dass sie dieselbe Taste verwenden, die Sie verwenden, wenn Sie mit Türen, der Umgebung und mehr interagieren. Die Dash-Taste ist auch die gleiche wie Dodge und Deflect, was bedeutet, dass es manchmal zu einer gewissen Unbeholfenheit bei der Eingabe kommt.

Schon aus der kurzen Zeit, die wir mit Absolum hatten, ist klar, dass es eine potenziell großartige Geschichte gibt, die darauf wartet, ausgegraben zu werden. Die Andeutungen, dass es mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht, werden zur Kenntnis genommen, und das Kunstdesign ist, wie erwähnt, wunderschön. Als würdest du in deiner eigenen Fantasy-Cartoon-Serie spielen. Absolum lässt mich jedoch manchmal fragen, wo es ein Roguelike sein musste. Das Konzept macht Spaß und fühlt sich frisch in dem Genre an, aber es ist immer noch unklar, ob es eher ein Gimmick ist als ein Spiel, das in diesem gesättigten Bereich sein musste.

Absolum war eine sehr angenehme Überraschung zu spielen. Der Kunststil hat mich sofort in seinen Bann gezogen, die Kämpfe haben mich dazu gebracht, zu bleiben, und der erzählerische Aufbau lässt mich auch nach Abschluss der Demo darüber nachdenken. Es gibt einige Elemente, die sich vielleicht etwas schlichter anfühlen, wie die Upgrades, die man in einem Lauf erhält, und die, die man in der Heimatbasis ausrüstet. Die grundlegende Steuerung war anfangs auch etwas lästig, aber die kurze Zeit, die wir mit Absolum hatten, war ein absoluter Genuss und ist ein Spiel, auf das Fans von Beat 'em ups, Fantasy und Roguelikes achten sollten.