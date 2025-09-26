A Modo Mio SMEG

Ich liebe Smeg. Ich tue es einfach. Ich gebe diese inhärente Voreingenommenheit von Anfang an zu, denn seit vielen, vielen Jahren bin ich völlig verliebt in die Designphilosophie und die allgemeine Sprache der Marke. Natürlich habe ich selbst noch nie ein Smeg Produkt besessen - Journalist zu sein zahlt sich nicht so gut aus - aber ich war zum Beispiel fasziniert, ihre Kühlschränke aus der Ferne zu beobachten.

Als ich also die Gelegenheit bekam, eine kleine Lavazza A Modo Mio Kaffeemaschine zu testen, die wie die anderen Lavazza Kaffeemaschinen, mit denen wir in letzter Zeit gespielt haben, ihre proprietären Kapseln verwendet, war ich neugierig, was sie tatsächlich leisten kann.

Okay, also ist die Smeg -Version von Lavazza 's A Modo Mio in erster Linie ein visuelles Upgrade, um die oben erwähnte Smeg -Ästhetik widerzuspiegeln, und was für ein Slam Dunk es ist. Zugegeben, sie ist aus Kunststoff, aber sie sieht fast aus wie Keramik, und obwohl es etwas oberflächlich klingen mag, so viel Wert auf das Erscheinungsbild einer solchen Maschine zu legen, ist sie doch etwas, das die ganze Zeit ausgestellt wird.

Im Gegensatz zu der Désea, die wir kürzlich getestet haben, handelt es sich bei dieser Maschine speziell um eine Espressomaschine. Das bedeutet, dass du die Kapsel einführst und die Dosierung bestimmen bzw. festlegen kannst, aber das war's auch schon. Sie erhalten einen Espresso, und diese Einfachheit bedeutet, dass die Maschine für 250 £ erhältlich ist.

Die Kapsel wird von oben eingeführt, indem ein dünnes Stück Metall angehoben wird, und genau wie bei einer Nespresso Maschine gibt es zum Beispiel nur zwei Knöpfe, die die Dosierung bestimmen. Das war's, Leute, dann brüht es den Kaffee. Ein kleiner Kritikpunkt ist, dass diese Lavazza Kapseln aus irgendeinem Grund etwas mehr Flüssigkeit auslaufen, als ich erwartet hatte, so dass sich die Tropfschale und die Maschine recht schnell mit Abwasser füllen.

Nichtsdestotrotz und vielleicht nicht überraschend ist der Kaffee ziemlich lecker. Das gilt auch für die noch günstigere Tiny Eco in der A Modo Mio Serie, die die gleichen Kapseln verwendet und die gleiche Hitze und den gleichen Druck liefert, aber wenn man das Design liebt, bekommt man auch einen überraschend tiefen Espresso, vor allem mit der Oro Kapsel. Wir verwenden zu Hause Oro Bohnen von Lavazza, die kommerzieller Natur sind, aber für jeden Tag einen ziemlich leckeren Kaffee ergeben.

Während des Testzeitraums haben wir keinen einzigen Fehlercode oder eine Kapsel erhalten, die von der Maschine nicht korrekt durchstochen wurde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Maschine unfehlbar ist, aber es ist schwierig nach einem Monat Gebrauch vorherzusagen, wie sich die Maschine nach mehreren Jahren verhalten wird, denken Sie daran.

Dank des attraktiven Designs, der zuverlässigen Brühleistung und der köstlichen Kapseln ist es sehr, sehr einfach, die Version der A Modo Mio -Maschine von Smeg zu empfehlen, und ich würde wahrscheinlich lieber für diese Maschine bezahlen und die Fähigkeit opfern, Cappuccino, Latte und Cortado zuzubereiten, die die teureren Désea produzieren können.