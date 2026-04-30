8Bitdo 64 Bluetooth Controller Classic Grey

Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes – mit einem Farbschema und einer Reihe von Knöpfen, die mir mehr als vertraut sind, mit Blau und Grün auch? Der Beobachter wird bald auch bemerken, dass hier etwas, an das wir uns im Alltag gewöhnt haben, fehlt, nämlich zwei Joysticks. Der Grund dafür ist, dass 8BitDo mit dieser kleinen Hommage bewusst dem Nintendo 64 und seinem Steuerungsschema sowie älteren Retro-Spielen Tribut zollt. Erwarten Sie also nicht die Fähigkeiten moderner Spiele mit fortschrittlichen Eingabebefehlen, aber was das betrifft, sollten sie von denen nicht unterschätzt werden, die sich in Erinnerungen und einfacheren Spielerlebnissen verlieren wollen; egal ob auf PC, Switch/Switch 2, Analog 3D oder Android.

Das Analogue 3D + 8BitDo 64 ist wie frisch gebackene Brötchen mit Milch – köstlich, aber ist es wirklich notwendig?

Kaum gesagt, dann getan – ich brauche eine Konsole für meinen Controller, also habe ich mir ein Analog 3D bestellt, um diesen nostalgischen Glanz bestmöglich mit der heutigen Technik zu verbinden. In der Verpackung finden wir den Controller und sonst wenig bei dieser Bluetooth-Version. Wenn du ihn lieber an ein Nintendo 64 für kabelloses Gaming anschließen möchtest, solltest du stattdessen die Version wählen, die mit einem Adapter geliefert wird, der über 2,4 GHz kommuniziert. Es gibt also zwei Optionen, aber sie hätten dies leicht in ein einziges Gesamtpaket vereinfachen können, da der Preis zwischen den Modellen kaum unterscheidet. Classic Grey ist, wie man sieht, eine Hommage an seinen Vorgänger und richtet sich an Enthusiasten (es ist auch in Weiß und Schwarz erhältlich) – aber hier hätten sie meiner Meinung nach alles geben können. Dies senkt seine Bewertung nicht in Bezug darauf, wie es gestaltet ist und funktioniert. Ich halte es jedoch für angemessen und logisch in diesem Zusammenhang für eine relativ nischige Edition und für diejenigen, die noch ein originales Nintendo 64 besitzen.

Xbox Series, Nintendo Switch 2 Pro Controller und 8BitDo – am Design ist nichts auszusetzen.

Die Einrichtung ist schnell, einfach und unkompliziert, und es synchronisiert sich über Bluetooth oder USB-C, egal ob ich es mit meiner Switch 2 oder Analogue 3D koppele – den beiden Konsolen, mit denen ich den Controller hauptsächlich getestet habe. Es sollte keine große Überraschung sein, aber dieses Spiel ist natürlich in jeder Hinsicht bequemer in den Händen als Nintendos Drei-Tasten-Controller, bei dem jeder seinen eigenen einzigartigen Griff um das Original verwendete. Das Tastenfeld, das Steuerkreuz und der Joystick sind inzwischen dort, wo sie normalerweise sind, mit einem Layout, an das wir uns gewöhnt haben, während Microsoft und Nintendo seit vielen, vielen Jahren eine ähnliche Designsprache verwenden, und letztlich gibt es hier kaum etwas auszusetzen, wenn es in deiner Hand liegt. Er kann auch vibrieren – du musst keinen Rumble Pak kaufen.

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Der Nintendo-64-Controller ist in einem Rückgrat verankert, das nicht aus Gelee besteht – zum Glück muss man sich auch in Zukunft keine Sorgen mehr um den 'Hall-Effekt' machen.

Die so wichtige Z-Taste erscheint zweimal, als Schultertrigger neben den L/R-Tasten – einer links und einer rechts – und wir haben einen Joystick mit Hall-Effekt-Technologie, der nicht im Handumdrehen abnutzt – da die Technologie auf Magnetismus mit einem Stahlmechanismus im Kern basiert, im Gegensatz zu dem mechanisch hoffnungslosen Plastikchaos, das Nintendo für das Nintendo 64 bot. wo der Joystick das erste war, was nachgab. Ein Designfehler, bei dem die entstandene Reibung seine eigene Existenz abgenutzt hat und zu Slapstick führte – viele von uns haben vor 30 Jahren an diesem Achteck gearbeitet. Da ich einen originalen N64-Controller habe (der übrigens nicht locker ist) und die beiden nebeneinander vergleiche, merke ich (bei meinem analogen 3D), dass der Hall-Effekt bei Beschleunigung, Totzone und Empfindlichkeit leicht unterschiedlich ist. Der 8BitDo fängt das Wesen des ursprünglichen Sticks nicht ganz ein, zum Teil weil er physisch etwas höher ist – aber auch deutlich empfindlicher in seiner Krümmung, was besonders bei Ego-Shootern wie Perfect Dark oder Goldeneye 007 auffällt. Berichten zufolge könnte dies in zukünftigen Controller-Updates geändert werden, aber derzeit ist es nicht möglich, den Controller über die begleitende PC-Software feinzujustieren. Es ist reaktionsschnell und präzise, und mit der Zeit gewöhnt man sich daran.

Der 8BitDo 64 ist schwer zu bewerten. Nicht, weil es nicht gut ist – denn es ist es – sondern, wie erwähnt, ist es sehr auf einen ziemlich spezifischen Zweck in diesem Kontext zugeschnitten. Es ist ein bisschen so, als würde man sagen, man könne Sushi mit Essstäbchen essen, aber mit der Gabel ist es einfacher – man wird wahrscheinlich so oder so satt, egal wie man das Essen in den Mund bringt. Wenn du bereits einen Switch 2 Pro Controller besitzt, sehe ich wirklich keinen Grund, warum du diesen kaufen solltest, nur um die Nintendo 64-Bibliothek auf der Nintendo Switch Online zu spielen. Andererseits würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ihn zu kaufen, wenn du auf einem analogen 3D spielst (der ohne Controller ausgeliefert wird) oder generell eine Vorliebe für den Nintendo 64 oder für die Emulation hast. Es ist ein solider, komfortabler Controller, der überzeugt, wettbewerbsfähig bepreist und gut verarbeitet ist – mit dem Vorbehalt, dass du ihn höchstwahrscheinlich nicht täglich brauchst.

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