5 neue GTE-Fahrzeuge bestätigt für Project Motor Racing

HQ

Es sind jetzt nur noch etwa acht Wochen (knapp) bis zur Veröffentlichung des gehypten Debütspiels von Straight 4 Games Project Motor Racing und im Vorfeld gibt es Neuigkeiten über die Autos, den Online-Teil und die verschiedenen Spielmodi, die enthalten sein werden. Die heutige Neuheit enthält ein Spezialpaket mit fünf GTE-Fahrzeugen, das Sie, wenn Sie Project Motor Racing vorbestellen, ohne zusätzliche Kosten erhalten. Das DLC-Paket heißt GTE Decade Pack und die darin enthaltenen Autos sind wie folgt:

• Chevrolet Corvette C7. R 2017

• Chevrolet Corvette C8. R 2020

• Ford GT LM GTE 2019

• Porsche 911 RSR GTE 2020

• Aston Martin Vantage GTE

Verpassen Sie nicht unser großes Interview mit dem Studiochef Ian Bell.