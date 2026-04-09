2XKO wird dieses Jahr mehr Champions bekommen als erwartet

HQ

Riot Games hatte einen seltsamen Start ins Jahr 2026, da der Entwickler seinen Tag-Battler 2XKO vollständig und auf Konsolen veröffentlichte, aber bald darauf mit der Nachricht folgte, dass das Team hinter dem Projekt abgebaut wird und mit Entlassungen rechnen muss. Irgendwie erwartete Riot, dass diese Nachricht die Erweiterung des Spiels nicht wirklich beeinflussen würde, und in dieser Hinsicht wurde bald eine Roadmap versprochen, um die Pläne für die kommenden Monate darzulegen.

Beim Entwickler läuft es wohl besser als erwartet, denn es wurde nun eine aktualisierte Roadmap veröffentlicht, in der bestätigt ist, dass 2026 ein zusätzlicher Champion ins Spiel kommen wird, ebenso wie einige andere wichtige Features.

Uns wird nicht gesagt, wer dieser zusätzliche Champion sein wird, nur, dass die Gesamtzahl der Charakterzugänge dieses Jahr von fünf auf sechs erweitert wird. Ebenso wurde uns versprochen, dass dieses Jahr ein neuer Fuse hinzugefügt wird, ebenso wie eine Möglichkeit, leichter einen Duo-Partner zu finden, der bereits nächsten Monat erscheint.

Die aktualisierte Roadmap für 2XKO finden Sie unten.