2XKO erscheint am 20. Januar für PC und Konsolen

Es sieht so aus, als würde Riot Games' Fighter 2XKO im Early Access nicht lange verweilen, denn ein schnell privatisierter YouTube-Trailer zum Spiel verrät, dass wir am 20. Januar 2026 eine vollständige Veröffentlichung für PC und Konsolen erhalten.

Der Anhänger wurde von Wccftech eingefangen, aber wie sie anmerken, war er nur kurz online, bevor er offline genommen wurde. Da die Leute die Neuigkeiten bereits entdeckt haben, erwarten wir jedoch, dass der Trailer bald in unseren Feeds auftaucht.

2XKO wurde im Oktober im Early Access veröffentlicht und erhielt solide Rückmeldungen von vielen Spielern. Der Kader des Spiels ist noch nicht vollständig ausgearbeitet, aber jeder Charakter fühlt sich auf jeden Fall einzigartig und kraftvoll an. Als 2-gegen-2-Tag-Fighter bietet 2XKO etwas anderes für die aktuelle Szene und dürfte ein starkes Jahr 2026 für Prügelspiele einläuten, während wir auf das Erscheinen von Marvels Tokon: Fighting Souls, Avatar Legends und mehr warten.