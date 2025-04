Mario Kart World Nintendo Switch 2 Impressionen: Die erste echte Evolution des Party-Racers

HQ

Die meistverkaufte Serie von Nintendo Switch musste liefern, um ein Launch-Spiel für die Nintendo Switch 2 zu sein, auch wenn das bedeutete, dass ein neues 3D Mario weiter nach hinten verschoben werden musste. Seine Bedeutung ist so groß, dass ihm heute auf der Veranstaltung Switch 2 Premiere in Paris eine ganze Etage gewidmet wurde. Man konnte es nicht überspringen, man konnte nach einem ersten Versuch gehen, um alle anderen Spiele auf einer separaten Etage zu testen, und dann konnte man zurückkommen, um den neuen Knockout Tour -Modus auszuprobieren. Aber weißt du was? Wenn es kein Arbeitsauftritt gewesen wäre, hätte ich meine 3+ Stunden sehr gut damit verbringen können, Mario Kart World zu spielen.

Lassen Sie mich mit den Unterschieden beginnen, einige groß, andere recht nuanciert, aber alle sehr interessant für die Fans. Es ist schließlich eine ziemliche Entwicklung, wenn man bedenkt, dass der Fokus auf größeren, breiteren Strecken liegt, die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man mit ihnen umgeht (und dazwischen) oder die neuen Mechaniken, mit denen man spielen kann, wenn man die zusätzlichen Gegenstände, Moves und Elemente berücksichtigt.

Controller, oder Konsole in der Hand, fühlt sich das Spiel etwas schwerer an, mit Drifts, die dich sogar zu riskantem Fahren auf zwei Rädern ziehen, und mit Rivalen, die dich mehr als zuvor verlangsamen oder stoppen. Die gesamte Strecke verwandelt sich auch viel mehr, nicht nur wegen der wechselnden Wetterbedingungen (erwarte nicht, dass bestimmte Räder zum Beispiel auf Schnee oder Schotter einen Unterschied machen) und viel mehr Gefahren oder bewegliche Elemente, von Hammer Bros. bis hin zu Boost-Bögen, die sich plötzlich anheben, um dich ohne Boost zu lassen.

Karts entscheiden sich jetzt für einen realistischeren All-Terrain-Ansatz, unabhängig von ihrem Typ, wenn realistisch das Wort ist, das wir für eine Mario Kart -Vorschau verwenden sollten. Zum Beispiel gibt es keine Anti-Schwerkraft- oder Unterwasser-Abschnitte mehr, man schwebt und schwebt jetzt auf dem Wasser, in einer schönen Anspielung auf Wave Race und seine Physik, wenn du mich fragst. Auch der Gleitschirm ist verschwunden, denn Karts, Quads und Motorräder entfalten jetzt ein paar schicke, mechartige Flügel. Und wo wir gerade von Moves sprechen: Ich liebte die Grinding-Möglichkeiten und fragte mich, warum es sie überhaupt nicht gab: Versuche einfach, auf Zäunen, Handläufen, Bahngleisen und dergleichen zu landen, um zusätzliche Geschwindigkeit und Wandsprungmöglichkeiten zu erhalten.

Und wie landen Sie auf ihnen? Wenn du nicht von einer vorherigen Rampe oder einem Sprung gekommen bist, kannst du das Feather als eines der wiederkehrenden Elemente verwenden. Ich habe auch das Hammer -Element gesehen, das Ice Flower, um Rivalen einzufrieren, oder ein Golden Shell, das Ihre Wirtschaft verbessert, jetzt, da Sie bis zu 20 Münzen für maximale Geschwindigkeit sparen können, doppelt so viel wie zuvor. Es gibt auch verschiedene Arten von Lebensmitteln, die über Pilze hinausgehen und Ihnen einen Schub geben... Und gleichzeitig die Kleidung zu wechseln, denn jetzt wurde auch die Anpassung für die Charaktere erweitert.

Apropos Charaktere: Da es maximal 24 auf der Strecke gibt, kannst du mit so ziemlich jedem aus dem Mushroom Kingdom fahren, einschließlich Bösewichten oder sogar ehemals figurativen Kreaturen. Ich liebte Toad Burger Toad, Aero Pauline und natürlich Mariachi Waluigi, ganz zu schweigen von dem mittlerweile berühmten Moo-Moo Cow, dem Gumba oder dem Delfin, der wohl beim Essen nicht das Outfit wechselt...

Unsere Demos waren auf die 100-ccm-Klasse beschränkt, was bedeutete, dass ich einige High-Speed-Spielereien verpasste, und dennoch war es in allen Modi ziemlich hektisch und chaotisch, wie man es erwarten würde, aber multipliziert mit der Spielerzahl. In der Demo wurden auch neue Hilfsmittel vorgestellt – anstelle des Autopiloten oder der Lenkunterstützung des MK8, die sicher zurückkehren werden, ist mir aufgefallen, wie Schutzgegenstände Ihr Fahrzeug automatisch von hinten abschirmen, ohne ZL halten zu müssen, und das Gleiche gilt für das Ausführen von Tricks auf Rampen und Unebenheiten, da sie automatisch ausgelöst wurden.

All das ist gut und fühlt sich sogar noch besser an, mit gestochen scharfen, flüssigen, farbenfrohen 4K-Grafiken im Fernsehen (die einen Rendering-Grafikfehler beseitigen, den ich auf den Bahngleisen bei einiger Sichtweite bemerkt habe) oder ehrlich gesagt erstaunlichen Ergebnissen auf dem Nicht-OLED-Bildschirm, der die zusätzliche Größe und Helligkeit gut ausnutzt. Und natürlich erwartet euch ein weiterer Sprung, wenn es um lustige Animationen, viele kleine Details wie schneebedeckte Fahrer und viele Anspielungen und Anspielungen geht.

Aber wo Mario Kart World ein Game Changer für die Serie wird, ist die gesamte Spielstruktur und die verschiedenen Herangehensweisen. Wir fuhren einige Sprints von A nach B zwischen den Streckenstandorten, um dann in einem Grand Prix eine Reihe von Runden auf der Strecke zu absolvieren. Diese Strecken sind wiederum breiter und viel ehrgeiziger und beherbergen mehr Aktivität und Leben. Der Retro-Arcade-Tribut Donkey Kong oder der stark überarbeitete Mario Kart Wii -Klassiker haben mich komplett mitgenommen.

Es gibt auch rollende Starts, bei denen man es wie üblich bei "2" im Countdown einfach bis zum Metall drückt, was zu dem insgesamt "aktiven", immer rollenden, immer konkurrierenden Ansatz beiträgt, und wo das alles buchstäblich verrückt wird, ist mit dem brandneuen Knockout Tour -Modus. Man könnte es sich als Battle Royale oder Überlebensmodus vorstellen, und Nintendo hätte es nicht besser präsentieren können als heute, wenn man bedenkt, wie sie das Demo-Event arrangiert hatten. Wir waren 24 Spieler, 24 Menschen im selben Raum, die die Spannung und die absolute, köstliche Ungerechtigkeit der Serie auf elf erhöhten. Jeder Checkpoint wirft die letzten X Spieler raus, und wie du weißt, kannst du mit Mario Kart innerhalb einer Minute vom 1. auf den 24. und umgekehrt aufsteigen. Ich denke, dass dieser Modus es aus dem Park hauen wird und dass die Strecken tatsächlich eher dafür bereit sind als für normale, weniger hektische Rennen, aber wir werden sehen, wie es um Spaß und Balance bestellt ist.

Mario Kart World bedeutet eine neue Welt voller Spielmöglichkeiten und urkomischer Situationen, und das, mehr als schönere Grafiken oder die moderneren Online-Funktionen, machte es zum allerbesten Erlebnis des Events, und man kann verstehen, warum es zum Systemverkäufer von Nintendo Switch 2 gewählt wurde.