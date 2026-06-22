13 Tote und 66 Verletzte nach Explosion in der Flüssiggasanlage in Ras Laffan, Katar,

HQ

Eine Explosion in der Industriestadt Ras Laffan, Katars Hauptproduktionsstätte für verflüssigtes Erdgas (LNG), forderte 13 Todesopfer und 66 Dutzend Verletzte infolge eines "technischen Unfalls". Alle Opfer stammten aus Indien und Pakistan, sagte das katarische Energieministerium Saad al-Kaabi (über Reuters), der erklärte, dass die Anlage seit Dezember 2025 wegen dringender Wartungsarbeiten stillgelegt wurde und erst zwei Tage vor dem Unfall wieder in Betrieb genommen wurde.

Die Schockwelle der Explosion war mehr als 70 Kilometer entfernt, im Zentrum von Doha, zu spüren und versetzte die Bewohner in Panik. Im März trafen iranische Angriffe zwei Gasverarbeitungsanlagen in Ras Laffan, betroffen etwa 17 % der LNG-Exportkapazität Katars, wobei die Reparaturen voraussichtlich fünf Jahre dauern werden, aber keine Verletzungen hinterließen.

Das Ministerium erklärte, dass keine Umweltgefahr bestehe und die Exportkapazitäten der Anlage unbeeinträchtigt seien.

Obwohl die Explosion laut dem Ministerium ein technischer Unfall war und nichts mit dem Angriff Irans im März zu tun hatte, zeigt der Unfall die Herausforderungen Katars, die Öl- und Gasproduktion nach der Schließung der Straße von Hormus zu erhöhen. Flüssiggasbetriebe sind besonders gefährlich wegen der langsamen Abkühlzeiten, um einen Temperaturschock zu vermeiden.