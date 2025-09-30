100 Millionen Dollar? McGregor behauptet, er verhandele den Kampf im Weißen Haus direkt mit Trump

HQ

Conor McGregor macht die Dinge gerne auf seine eigene Art und Weise, und jetzt hat er angekündigt, dass er direkt mit US-Präsident Donald Trump über einen möglichen Kampf im Weißen Haus verhandelt und die UFC komplett umgeht.

Der irische Kämpfer, der im Januar an Trumps Amtseinführung teilnahm und im März das Weiße Haus besuchte, sagt, er handle "im Namen Irlands" und nicht als UFC-Kämpfer. "Ich verhandle nicht wie üblich in meinem eigenen Namen mit der UFC für diesen Kampf. Ich verhandle mit den Vereinigten Staaten von Amerika im Namen Irlands über diesen Kampf."

Die geplante Veranstaltung, die UFC-Präsident Dana White mit Trump geplant hat, soll im kommenden Sommer das 250-jährige Jubiläum der USA feiern. McGregor hat Berichten zufolge eine Auszahlung von 100 Millionen US-Dollar und 100 "Goldene Visa" in den USA für die Karte beantragt, von der er behauptet, dass sie einen Kampf gegen seinen langjährigen Rivalen Michael Chandler beinhalten wird.

Dies wäre McGregors erster Kampf seit 2021, als er sich bei einer Niederlage gegen Dustin Poirier ein Bein brach. In den letzten Jahren hat sich McGregor auch zu politischen Themen in Irland geäußert und war mit rechtlichen Anfechtungen konfrontiert, darunter ein Zivilgerichtsurteil im November 2024, in dem er wegen sexueller Übergriffe für schuldig befunden wurde, ein Urteil, gegen das er weiterhin Berufung einlegt.