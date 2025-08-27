HQ

In den Play-offs der Champions League gab es eine große Überraschung: Celtic FC, die starke schottische Mannschaft (einst Europapokalsieger 1967, erneut Vizemeister 1970 und Vizemeister des UEFA-Pokals (heute Europa League) 2003), verlor im Elfmeterschießen gegen den FC Kairat aus Kasachstan. Es ist sehr schockierend zu sehen, dass eine Mannschaft aus einem Land, das hauptsächlich in Asien beheimatet ist, in der Champions League spielt. Es ist erst das zweite Mal, dass dies geschieht: Der erste kasachische Klub, der sich für die Champions League qualifiziert hat (die Qualifikationsphasen nicht mitgerechnet), war Astana in der Saison 2015/16 (mit vier Unentschieden und zwei Niederlagen).

Während ein Teil des Landes in Osteuropa liegt, liegt der größte Teil des Landes unter Russland in Zentralrussland, mit Almaty, der Hauptstadt und Heimat von Kairat, im Südosten, ganz in der Nähe der Grenze in China. In der Tat müssen die Klubs, die nach der Auslosung am Donnerstag im selben Topf wie Kairat platziert sind, Tausende von Kilometern in die östlichste Austragungsstadt in der Geschichte des Wettbewerbs reisen.

Es ist erst 23 Jahre her, dass der kasachische Fussballverband der UEFA beigetreten ist, nachdem er zuvor für Asien gespielt hatte. Beim Asien-Pokal gab es keine Erfolge, das beste Ergebnis erreichte man 2001 im Viertelfinale. Kairat, das 1954 als Lokomotiv Alma-Ata gegründet wurde, ist jedoch in der Regel einer der besten Klubs in der kasachischen Premier League, gewann diese viermal, zuletzt im Jahr 2024, und belegt derzeit den dritten Platz in der laufenden Saison.

Dies ist ihre erste Teilnahme an der Champions League und nach der Conference League 2022 das zweite Mal, dass sie einen echten UEFA-Wettbewerb erreichen. Kairat ist sicherlich zu einer der größten Kuriositäten der Champions League 2025/26 geworden, aber werden sie auch eine der größeren Überraschungen sein?