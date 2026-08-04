007-Produzent glaubt, wir werden bis "Ende des Jahres" die Identität des nächsten James-Bond-Schauspielers kennen.

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Im Mai bestätigte Amazon MGM Studios, dass es mit dem Casting-Verfahren für den nächsten 007-Hauptdarsteller begonnen hat, der Person, die die Rolle des James Bond von Daniel Craig übernehmen wird. Obwohl das ein Fortschritt war, gab es keinen Zeitplan für den Abschluss dieses Prozesses, sodass der Tag, an dem wir offizielle Nachrichten hätten einkreisen sollen, nicht geteilt wurde.

Allerdings haben wir jetzt ein Update zu diesem Thema, da Produzentin Amy Pascal angedeutet hat, dass Neuigkeiten noch vor Jahresende erscheinen sollten. In einem Interview mit Deadline gab der Spider-Man-Produzent auch einen kurzen Einblick in den Zustand von 007 und erklärte Folgendes.

"Ich würde sagen, das Jahresende ist eine gute Wette. Wir sind wirklich, wirklich methodisch. Nachdem ich mit Barbara Broccoli im Studio gearbeitet habe, ist Daniel Craig schwer zu übertreffen. Und es muss etwas wirklich anderes sein, das bewegend, aufregend und anders ist."

Also, bevor wir 2027 erreichen. Was die Rolle angeht, gibt es momentan viele Favoriten der Buchmacher, auch wenn der langjährige James-Bond-Casting-Direktor keinen von ihnen auswählen würde...