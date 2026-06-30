Die ehemalige James-Bond-Casting-Direktorin erklärt, warum sie Jacob Elordi, Callum Turner oder Harris Dickinson nicht als nächsten 007 gewählt hat

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Während Fans, Analysten und Buchmacher alle ihre eigenen Tipps, Favoriten und Gründe dafür haben werden, warum ein Schauspieler als James Bond als Nachfolger von Daniel Craig im nächsten Film des Franchises besetzt werden sollte, gibt es nur wenige, die so erfahren und talentiert darin sind, 007-Sterne auszuwählen wie Debbie McWilliams.

Der Casting-Direktor arbeitet seit vier Jahrzehnten an James-Bond-Filmen und war in 13 von 25 der insgesamt 007-Filme zu sehen, beginnend mit For Your Eyes Only (1981) und mit dem 2021er Film No Time To Die. Sie besetzte Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig und entdeckte sogar Daniel Day-Lewis – und es versteht sich von selbst, dass sie ein oder zwei Dinge über die Besetzung eines James-Bond-Schauspielers (und generell talentierten) Schauspielers weiß.

Vor diesem Hintergrund, da heute viele große Namen genannt werden, darunter Jacob Elordi, Harris Dickinson und Callum Turner, wen würde McWilliams auswählen? Keiner von dreien, um ehrlich zu sein.

Im Gespräch mit The Independent erklärte McWilliams: "Es ist absolut unerlässlich, dass er ein totales Rätsel behält. Ich möchte keinen von ihnen als Bond sehen, weil wir jetzt so viel über sie wissen. Wir wollen so wenig wie möglich persönlich über sie wissen, denn genau das sind Spione. Wir müssen nicht wissen, wohin er einkaufen geht, wer seine Eltern sind oder wo er wohnt. Wir wollen ihn nie zu Hause sehen. Und ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen ist seine Stellenbeschreibung. Er hat die Lizenz zu töten, und wir müssen daran glauben, dass er das kann. Wenn du das nicht tust, hast du das Publikum verloren."

Mit dieser Denkweise scheint es also, dass wir mehrere andere Favoriten ausschließen können, zumindest wenn McWilliams' bisheriges Know-how auch für die Zukunft der Franchise genutzt wird. Im Grunde solltest du dein Gehalt nicht auf Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Henry Cavill, Jack O'Connell oder wahrscheinlich sogar Patrick Gibson von 007 First Light setzen. Aber andererseits ist es Amazon, die jetzt das Sagen hat...