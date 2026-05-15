Amazon MGM Studios hat offiziell mit dem Casting-Verfahren für den nächsten James Bond begonnen

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Produktion und Entwicklung des nächsten James-Bond-Films nach nicht nur dem Weggang von Daniel Craig als 007, sondern auch der vollständige Übernahme der Franchise durch Amazon MGM Studios und der Enttreibung der langjährigen Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli war eine ungleichmäßige Angelegenheit.

Ziemlich schnell wurde bestätigt, dass Denis Villeneuve diesen Film inszenieren und Steven Knight das Drehbuch schreiben würde, mit einigen neuen ausführenden Produzenten, die das größere Projekt überwachen würden, doch es gab auch monatelang kaum Fortschritte, die es zu dokumentieren lohnte, was beunruhigend ist, da No Time To Die vor fünf Jahren Premiere hatte.

Offenbar steht sich die Lage zum Besseren bevor, denn Amazon MGM Studios hat in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass das Casting-Verfahren zur Suche nach dem nächsten James-Bond-Schauspieler offiziell begonnen hat.

"Die Suche nach dem nächsten James Bond ist im Gange. Auch wenn wir während des Casting-Prozesses keine konkreten Details kommentieren wollen, freuen wir uns darauf, den 007-Fans so bald wie möglich weitere Neuigkeiten mitzuteilen."

Für diejenigen, die sich fragen, wer derzeit als Favorit für James Bond gilt: Buchmacher scheinen zu glauben, dass Callum Turner der richtige Mann für den Job ist, aber es gibt gute Chancen auf Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Theo James und weitere.