Zwei weibliche Eiskunstläuferinnen für Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 bestätigt

Dass es in Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 neues Material geben würde, nicht zuletzt in Form von Skatern, war schon länger bekannt, nun wurden zwei davon über Threads vorgestellt. Die erste von ihnen ist die Philippinerin Margielyn Didal, die mehrere der größten Wettbewerbe gewonnen hat und als ein wirklich großer Name in diesem Sport gilt.

Die zweite Neuankömmling ist die 15-jährige Sensation Chloe Covell, die im vergangenen Jahr mit nur 14 Jahren bei den Olympischen Spielen für Australien angetreten ist. Im Jahr zuvor war sie mit nur 13 Jahren die jüngste Goldmedaillengewinnerin bei den X Games geworden.

Kürzlich konnten wir berichten, dass der zuvor entfernte Bam Margera (der in den Originalspielen war, aber wahrscheinlich aufgrund seiner eigenen Probleme mit Drogen und dem Gesetz entfernt wurde) bestätigt wurde, dass er ins Spiel zurückkehrt, nachdem Tony Hawk selbst Maßnahmen ergriffen hat.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 wird am 11. Juli für PC, PlayStation, Switch und Xbox One veröffentlicht (und ist natürlich im Game Pass enthalten). Was hältst du von den Neuzugängen mit Margielyn Didal und Chloe Covell in den Hauptrollen?