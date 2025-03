Bam Margera bestätigt für Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Dank an Tony Hawk selbst

HQ

Anfang dieses Monats wurde Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 angekündigt, das mehrere Gameplay-Verbesserungen, Verbesserungen der Lebensqualität und natürlich bessere Grafik und Sound sowie eine Menge lizenzierter Musik verspricht. Aber... Es lief nicht alles gut, denn die Fans bemerkten, dass Bam Margera anscheinend aus dem Titel gestrichen wurde.

Der ehemalige Jackass-Star hatte in den letzten Jahren einen echten harten Kampf mit ernsthaften persönlichen Problemen, darunter Drogenmissbrauch und rechtliche Probleme. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er beschnitten wurde, und Bams Zustand hinderte ihn vor einigen Jahren daran, in Jackass 4 aufzutreten.

Nun wird jedoch via VGC berichtet, dass Tony Hawk selbst eingegriffen hat, um sicherzustellen, dass Bam trotzdem auftreten darf. Es war im Podcast The Nine Club, als uns Moderator Roger Bagley erzählte, dass das Spiel bereits fertig war, als Hawk Activision kontaktierte und darauf bestand, dass Bam Margera aufgenommen wird. Dies führte dazu, dass Margera für Körperscans eingeflogen wurde und andere notwendige Aufnahmen in das Spiel integriert werden mussten.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 wird am 11. Juli dieses Jahres für PC, PlayStation, Switch und Xbox veröffentlicht - und ist auch im Game Pass enthalten. Was denkst du darüber, dass Bam auf diese Weise zurück ins Spiel gebracht wurde, war das ein guter Schachzug von Hawk?