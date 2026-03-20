Zusammenstöße in Lyon führen dazu, dass ein Celta de Vigo-Anhänger verprügelt und erstochen wird

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Trotz des Sieges in der Ligaphase der Europa League schied Olympique Lyonnais im Achtelfinale des Wettbewerbs gegen Celta de Vigo aus und verlor zu Hause mit 0:2, insgesamt 3:1, nachdem Moussa Niakhaté in der 19. Minute vom Platz gestellt wurde.

Nach dem Spiel kam es auf den Straßen von Lyon zu Zusammenstößen zwischen spanischen und französischen Fans, die laut lokalen Berichten von RMC Sport zu "erheblichen Straßenschäden" führten, darunter Fackeln, die nur wenige Zentimeter von den Fenstern entfernt abgefeuert wurden.

Das Schlimmste war, als ein Celta-de-Vigo-Anhänger von mehreren Personen angegriffen, Berichten zufolge wiederholt mit einem Holzbrett geschlagen und mindestens einmal erstochen wurde, wobei er nicht lebensbedrohliche Verletzungen an Fuß und Arm erlitt. Die Prügelattacke führte zur Festnahme eines Minderjährigen, und die Ermittlungen werden fortgesetzt.