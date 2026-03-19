Ergebnisse des Achtelfinals der UEFA Europa League und bestätigte Unentschieden für das Viertelfinale

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Die UEFA Europa League hat am Donnerstag das Achtelfinale beendet, wobei nur Roma und Bologna in die Verlängerung gingen, und das italienische Duell endete in der Verlängerung mit einem Sieg für Bologna dank eines Tores von Nicoló Cambiaghi, das mit den weiteren Toren der Europa-League-Nacht führte.

Am Ende qualifizierten sich zwei spanische Teams (Betis und Celta), zwei portugiesische Teams (Braga und Porto), zwei englische Teams (Nottingham Forest und Aston Villa), eine deutsche (Freiburg) und eine italienische (Bologna) für die nächste Runde am 9. und 16. April.

Ergebnisse der Achtelrunde der Europa League League:



Braga - Ferencváros: 4:0 (4:2 in der Gesamtwertung)



Freiburg - Genk: 5:1 (5:2 in der Gesamtwertung)



Lyon - Celta: 0-2 (1-3 im Gesamtergebnis)



Midtjylland - Nottingham Forest: 1-2 (0-3 Elfmeter) (2-2 im Gesamtergebnis)



Aston Villa - Lille: 2:0 (3:0 in der Gesamtwertung)



Porto - Stuttgart: 2:0 (insgesamt 4:1)



Real Betis - Panathinaikos: 4:0 (insgesamt 4:1)



Roma - Bologna: 3-4 (insgesamt 4-5)



Auch die Begegnungen für die Viertelfinals wurden definiert:



Braga gegen Real Betis



Freiburg gegen Celta Vigo





Porto gegen Nottingham Forest



Bologna gegen Aston Villa



Das bedeutet, dass, wenn sie ihre nächsten Spiele gewinnen, Betis und Celta in einem rein spanischen Halbfinale aufeinandertreffen würden... mit Blick auf ein Finale, bei dem die englischen Teams Nottingham Forest und besonders Aston Villa als große Favoriten gelten.

Das Viertelfinale der Europa League findet vom 9. bis 16. April statt. Wer glaubst du, wird dieses Jahr die Europa League gewinnen?