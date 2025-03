Zum ersten Mal stehen zwei Brüder bei einem Motorradwettbewerb ganz oben auf dem Podium

HQ

Die Márquez-Brüder Marc und Álex haben Geschichte im Motorradsport geschrieben, als sie am Sonntag in Buriram, Thailand, den ersten und zweiten Platz auf dem Podium belegten. Ein perfekter Start für den älteren der Brüder, Marc, sechsmal MotoGP-Sieger und nun als Favorit auf den neunten Weltmeistertitel in der Gesamtwertung positioniert (die in der 125er-Klasse und in der Moto2 mitgezählt). Ein bemerkenswertes Comeback für einen Fahrer, der seit 2019 seinen Wettbewerbsvorteil verloren zu haben schien.

Das Rennen am Sonntag endete auf die gleiche Weise wie der Sprint vom Samstag, mit Marc als Erster, gefolgt von Álex und Francesco Bagnaia (zweifacher Weltmeister und Márquez-Teamkollege bei Ducati - aber Rivale im Rennen um den Titel).

Trotz des vorhersehbaren Endes hatte das Rennen einige Wendungen, darunter einen Moment, in dem Marc langsamer wurde und sich scheinbar von Álex überholen ließ. Es stellte sich heraus, dass es ein taktischer Schachzug war: Er musste den Druck in seinen Reifen für einen bestimmten Prozentsatz der Runden erhöhen, und dafür brauchte er einen Fahrer vor sich, um dem Vorderreifen mehr warme Luft zu geben. Und vier Runden vor Schluss übernahm Marc wieder die Führung.

Es war das erste Mal in der Geschichte der MotoGP (früher bekannt als 500ccm), dass zwei Brüder als Erster und Zweiter auf dem Podium standen. Nur zwei Mal standen zuvor zwei Brüder auf demselben Podium: 2024 mit den Márquez-Brüdern und 1997 mit den japanischen Fahrern Nobuatsu und Takuma Aoki (die beim GP von Italien in Imola hinter Mick Doohan Zweiter und Dritter wurden).

Nach einem Wochenende gewinnt Marc Márquez die ersten 37 Punkte (25 für den Sieg des Rennens, 13 für den Sieg im Sprint), gefolgt von Álex Márquez mit 29 Punkten und Francesco Bagnaia mit 23 Punkten. Der Japaner Ai Ogura ist Fünfter und bereits der beste Rookie in der MotoGP seit 2013... mit Marc.