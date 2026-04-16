ZPF erscheint heute für PC, Switch und Xbox – und wir haben einen Launch-Trailer für euch

Der Mega Drive ist wahrscheinlich die Retro-Plattform mit derzeit der lebendigsten Community, vor allem dank hervorragender Entwicklungstools. Daher gibt es viele Spiele, und eines der besseren, die kürzlich erschienen sind, ist das Shoot-'em-up-Spiel ZPG von 2025.

Es bietet klassische Action im gleichen Stil wie Thunder Force IV und Gley Lancer (oder, was das betrifft, Gradius und R-Type). Jetzt hat der Entwickler Mega Cat Studios angekündigt, dass mehr Leute das Spiel ausprobieren werden, und sie sagen, dass es heute für PC, Switch und Xbox veröffentlicht wird. Sie versprechen, dass "diese Version nicht nur ein einfacher Port ist, sondern eine pixelgenaue Übersetzung des 16-Bit-Chaos, für das das Spiel bekannt ist."

Das bedeutet, dass keine gestreckten Pixel vorhanden sind; stattdessen erhalten wir auswählbare Frames:

"Pixel Art sollte niemals gedehnt werden. Um das ursprüngliche Arcade-Seitenverhältnis beizubehalten und gleichzeitig das Beste aus deinem Monitor herauszuholen, haben wir zwei einzigartige, individuelle Display-Frames hinzugefügt. Diese tragen dazu bei, dass die "Future Metal Fantasy"-Ästhetik wirklich hervorsticht, ohne das ganzzahlige Gameplay zu beeinträchtigen."

Sieh dir unten den Trailer für dieses temporeiche und stilvolle Shoot-'em-up an. Wir haben tatsächlich die Mega Drive-Version und können bestätigen, dass es ein wirklich unterhaltsamer Titel ist, der dir dieses "Nur noch einmal"-Gefühl vermittelt, wenn der Game Over-Bildschirm erscheint.