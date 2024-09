Ziehen Sie sich warm an, denn wir machen uns auf den Weg zum Frostpunk 2 im heutigen GR Live

HQ

Die Fortsetzung einer der interessantesten Strategie-Veröffentlichungen ist da! Frostpunk 2 ist jetzt erschienen und heute spielen wir eine Stunde des Spiels auf GR Live durch.

In Frostpunk 2, das in einer alternativen Vergangenheit spielt, in der eine Eiszeit die meiste Zivilisation verwüstet hat, setzt du dort an, wo du zuletzt aufgehört hast. Deine Stadt ist nun etabliert, aber während die Menschheit in ihrer neuen eisigen Umgebung ums Überleben kämpft, ringen Fraktionen um Macht und Gunst, wobei du als Stadtführer im Mittelpunkt stehst.

Wenn Sie nach ausführlicheren Gedanken zu Frostpunk 2 suchen, lesen Sie unsere Rezension hier.