Es begann, als die Erde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von einer Eiszeit heimgesucht wurde und die Menschheit versuchte, andere Wege zu finden, um diese Katastrophe zu überleben. Dank großer kohlefressender Kraftwerke konnten die Menschen eine letzte Stadt errichten und den Untergang unserer Spezies hinauszögern. Es ist nun 30 Jahre her, dass die Erde zu Eis erstarrt ist, und als neuer Bürgermeister liegt das Schicksal der Menschheit in Ihren Händen. Es war ein kleiner Schock, als ich feststellte, dass die große Stadt, für die du verantwortlich bist, diejenige ist, die wir im ersten Spiel gebaut haben. Als Bürgermeister ist es Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es überlebt und weiterhin gedeiht. Es ist schwer, nicht zu schätzen, wie nahtlos die Geschichte des ersten Frostpunk in die Fortsetzung übergeht.

Fast jedes Gameplay-Element in Frostpunk 2 wurde mit Blick auf eine große Stadt entworfen, ein Beispiel sind die Bezirke. Man baut jetzt nur noch sehr selten einzelne Gebäude, sondern legt Flächen an. Es erinnert ein wenig daran, wie es in Cities: Skylines und in SimCity 4 aussieht. Allerdings gibt es nichts kostenlos, aber alles hat seinen Preis. Es wird Ihre Aufgabe als Bürgermeister sein, die Bedürfnisse der Einwohner mit dem in Einklang zu bringen, zu dem Sie Zugang haben. Die Bewohner brauchen Treibstoff, um sich aufzuwärmen, sie brauchen Häuser zum Wohnen und Nahrung zum Essen. Und Ihr Vorrat an Arbeitskräften ist nicht unendlich. Daher müssen Sie priorisieren, was die Arbeiter wann tun werden. Ich habe früh gemerkt, dass mich das dazu zwingt, ständig für die Zukunft zu planen.

Die Konstruktion nimmt zwar etwas weniger Platz ein als beim Vorgänger, ist aber bei diesem Nachfolger mindestens genauso wichtig. Du musst immer darauf achten, dass es den Bewohnern warm ist, sie etwas zu essen und einen Platz zum Leben haben. Wenn du scheiterst, werden dich die verschiedenen Fraktionen der Stadt an deine Misserfolge erinnern. Um diese Gruppen bei Laune zu halten, müssen Sie Gesetze erlassen, verhandeln und sicherstellen, dass jeder Ihre Führung akzeptiert. Sie können die Stadt leicht in Stücke reißen, wenn man sich nicht auf das politische Machtspiel einlässt. Die Gruppen sind sehr unterschiedlich und wollen in der Regel eine Gegenleistung für ihre Unterstützung. Die Durchsetzung eines neuen Gesetzes kann bedeuten, dass Sie der Suche nach einer technischen Lösung für eine bestimmte Gruppe Priorität einräumen müssen. Was vielleicht zu Ihrem Nachteil ist, da die Kosten für die Forschung für etwas anderes benötigt wurden.

Fast jede Technologie im großen Technologiebaum bietet Variationen der gleichen Erfindung an. Die Fraktionen haben in der Regel ihre eigene Variante der Technologie, die du erforschst. Daher muss man sich auch Gedanken darüber machen, welche Variante unter dem Gesichtspunkt der Bedürftigkeit und der politischen Unterstützung am besten zu wählen ist. Es ist leicht zu erkennen, welcher Gruppe welcher Vorschlag gefällt, also müssen Sie sorgfältig auswählen. Die Idee, die Sie unterstützen, kann später in der Kampagne Konsequenzen haben. Denn es fällt auf, dass die Menschen bei all deinen Entscheidungen, ob gut oder schlecht, präsent sind. Die Stadt, die du ausrüsten musst, ist nicht nur ein seelenloser Ort, an dem du Gott bist, sondern deine Entscheidungen haben auch spürbare Auswirkungen auf die Zukunft der Bewohner. Das ist etwas, was ich sehr mag.

Deine Entscheidungen beeinflussen nicht nur, welche Gruppen und politischen Parteien entstehen, sondern auch, wer leben oder sterben wird. Entscheidungen über Gesetze, die Erkundung der Kampagnenkarte und Ereignisse in der Stadt können darüber entscheiden, wie viele ihr Leben behalten. Wenn Sie an diesem Punkt der Kampagne angelangt sind, ist Frostpunk 2 von seiner besten Seite. Denn wenn die Stadt von internen Konflikten zerrissen wird, hat man mehr Aufgaben, als man bewältigen kann, und die Rohstoffe gehen langsam zur Neige. Dann bist du auch am meisten in die Erfahrung involviert. Je nach Schwierigkeitsgrad geschieht dies in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ich hatte das Gefühl, dass die ersten drei Schwierigkeitsstufen eine gute Balance boten, ohne die Kampagne zu einfach zu machen. Die beiden schwierigsten Einstellungen sind für diejenigen unter Ihnen, die mit der zweiten und ersten sehr erfahren sind. In diesen Einstellungen darfst du nicht mehr als gelegentliche Fehler machen, bevor die Stadt zusammenbricht. Von allen Funktionen, die der Titel bietet, war es die Konstruktion, die mir am besten gefallen hat.

Ich habe mich schnell in eine neue Funktion namens Kolonien verliebt. Sie ähneln der Stadt, die du im Vorgänger gebaut hast. Diese kleineren Gemeinschaften sind dazu da, Handelsrouten zwischen verschiedenen Rohstoffen und deiner Hauptstadt zu schaffen. Sie helfen dir dabei, dass die Menschheit einen weiteren Tag in der Kälte überlebt. Meiner Meinung nach ist es eine natürliche Weiterentwicklung des Konzepts. Selbst wenn du deine Großstadt ausbaust, wird sie mehr Ressourcen benötigen, als du ihr in der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung stellen kannst. Dann musst du auf Expeditionen gehen und Kolonien gründen. All dies geschieht, ohne Sie mit Dingen zu überfordern, die Sie tun können. Und es ist flüssig und verzögerungsfrei, zwischen Kolonien, der Kampagnenkarte und deiner Hauptstadt hinein- und herauszuzoomen.

Technisch ist es sehr gut. Texturen und Effekte sehen fantastisch aus. Mir gefällt auch, wie gut der Schnee gemacht ist und wie die Kamera an den Rändern einfriert. Ein kleiner Kritikpunkt ist, dass die Benutzeroberfläche manchmal etwas fleckig sein kann. Wenn Sie viele Dinge gleichzeitig erledigen müssen, kann es sein, dass zu viele Symbole gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden. Mir ist auch aufgefallen, dass es bei höheren Einstellungen etwas langsam ist, die Kamera zu bewegen. Auf der Audioseite klingt alles spektakulär, das Eis knistert, die Sprachausgabe beeindruckt und die Musik ist gut. Kleine Details wie das Läuten von Glocken und eine Stimme, die verkündet, dass Gesetze erlassen wurden, helfen, der Welt Leben einzuhauchen. Meine Kritik an der Audiofront ist, dass viele Charaktere in der Welt keine Sprachausgabe haben. Es ist eine Schande, wenn man bedenkt, wie gut es in den Zwischensequenzen ist.

Wenn du Frostpunk mochtest, denke ich, dass du Frostpunk 2 mögen wirst. Es ist eine größere und großartigere Fortsetzung. Mir gefällt auch, dass die Menschen eine stärkere Präsenz in der Erzählung erhalten haben, was dazu beiträgt, dass die Stadt organischer und lebendiger wird. Es gibt nur wenige Indie-Projekte, die eine Geschichte von Menschlichkeit und Überleben so gut vermitteln wie dieses. Es ist auch eine Geschichte darüber, wie man ein Mensch ist und sich nicht immer versteht. Als mein erster Spieldurchgang in einer Katastrophe endete, dachte ich an den Turmbau zu Babel. In ihrem Bestreben, Herr der Erde zu werden, fingen alle an, sich gegenseitig zu hassen. Der Traum wurde von innen heraus zerrissen, und das ganze Experiment endete mit dem Zusammenbruch der Stadt. Ich habe daraus gelernt und versucht, die Menschlichkeit wieder zu erwärmen. Ich denke, Sie sollten das auch tun, denn das ist Ihre Zeit wert.