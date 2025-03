Yuki Tsunoda in Gesprächen über die Nachfolge von Liam Lawson bei Red Bull, so mehrere Berichte

HQ

Christian Horner, Teamchef von Red Bull, versuchte am vergangenen Wochenende sanft zu sein, als er nach der Zukunft von Liam Lawson gefragt wurde, und sagte, dass der 23-jährige Neuseeländer noch jung und ein fähiger Fahrer sei und sie die Pflicht hätten, sich um ihn zu kümmern. Nach zwei Grand-Prix-Läufen, in denen kein Tor erzielt wurde, braucht Red Bull jedoch schnell eine Lösung, wenn sie ihre Chancen auf den Kampf um die Konstrukteursmeisterschaft wahren wollen, nachdem sie letztes Jahr mit Sergio Pérez und einem weniger dominanten Verstappen untergegangen sind.

Die Spekulationen unter den Formel-1-Fans haben sich in einen Bericht mehrerer niederländischer Medien und auch von Motorsport verwandelt, die besagen, dass Gespräche stattfinden, damit Yuki Tsunoda, Fahrer bei Racing Bulls, Red Bull "B-Team", die Plätze mit Lawson tauschen wird. Tsunoda ist fast genauso jung (24 Jahre alt), hat aber mehr Erfahrung - 92 Rennen als Lawson 13 - und hat in diesem Jahr bereits mit Racing Bulls gepunktet. Lawson kann bei Racing Bulls weniger Entwicklungsdruck haben, während Tsunoda mehr Erfahrung haben wird, um sich an den RB21 zu gewöhnen - der sogar Verstappen selbst Probleme bereitet -.

Sollte es dazu kommen, würde es Ende dieser oder nächster Woche vor dem Großen Preis von Japan am 4. und 6. April bekannt gegeben. Motorsport merkt jedoch an, dass die Änderung "kompliziert" wäre, da Tsunoda finanziell von Honda unterstützt wird, das die Motoren an Red Bull liefert, was zu einem Schub für Honda und "finanziellen Auswirkungen" führen könnte.