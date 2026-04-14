Young Sherlock kehrt für eine zweite Staffel zu Prime Video zurück

Es scheint, dass Prime Video kürzlich einen weiteren Erfolg gefunden hat, um seinen Status als Streaming-Plattform zu stärken. Die Erfolge von Fallout, The Boys und Invincible können nun von der neuen Serie Young Sherlock ergänzt werden, der von Guy Ritchie produzierten Serie, die eine jüngere Version der Figur erforscht, die von Sir Arthur Conan Doyle für die Literatur geschaffen wurde und die Ritchie für die Leinwand mit Robert Downey Jr. adaptierte.

Laut The Hollywood Reporter hat Prime Video gerade grünes Licht für die Produktion einer zweiten Staffel der Serie gegeben, die in ihren ersten vier Wochen auf Sendung (sie feierte am 4. März) es geschafft hat, sich unter die Top 10 der besten Premieren der Plattform in ihrer Geschichte zu platzieren.

Der Streamingdienst gibt an, dass in diesem Monat mindestens 45 Millionen Zuschauer "Young Sherlock " gesehen haben und dass etwa 60 % der Zuschauer von außerhalb der Vereinigten Staaten stammten, hauptsächlich aus Großbritannien, Deutschland und Indien. Was die inländische Zuschauerzahl betrifft, wird geschätzt, dass insgesamt etwa 648 Millionen Minuten der Serie gestreamt wurden, was sie auch zu den Spitzenplätzen in den Allzeit-Rankings der Plattform zählt.

"Young Sherlock hat diesen einzigartigen Zauber: Millionen von Fans auf der ganzen Welt schauen nicht nur eine Detektivgeschichte, sondern verlieben sich auch in die Ursprünge einer Ikone", sagte Peter Friedlander, Leiter des globalen Fernsehens bei Amazon MGM Studios. "Guy Ritchie und Matthew Parkhill haben das richtige Gleichgewicht gefunden, um Sherlocks frühe Jahre frisch, gefährlich und völlig süchtig machend wirken zu lassen, und haben eine faszinierende Interpretation von James Moriarty präsentiert, die die Bühne für das Kommende bereitet. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wohin sie es in der zweiten Staffel führen."

Guy Ritchie, der die ersten beiden Episoden der Serie inszenierte, wird zurückkehren, um die erste Folge der zweiten Staffel zu inszenieren, in der Hero Fiennes Tiffin mit ziemlicher Sicherheit seine Rolle als Young Sherlock Holmes und Dónal Finn als James Moriarty – zusammen mit Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons und Colin Firth – wiederholen wird.