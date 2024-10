Yoshi-P: Xbox-Spieler sollten ihre Hoffnungen auf Final Fantasy XVI

HQ

Vor etwas mehr als einem Jahr feierte Final Fantasy XVI für PlayStation 5 Premiere, und letzten Monat wurde es endlich für PC veröffentlicht. Aber trotz großartiger Einschaltquoten hat Square Enix keinen Hehl daraus gemacht, dass es sich nicht wie erwartet verkauft hat, und dies ist wahrscheinlich ein Faktor für die Entscheidung des Unternehmens, sich in Zukunft auf Multiformate statt auf Exklusivtitel zu konzentrieren.

Schließt dies also Final Fantasy XVI für Xbox ein? In letzter Zeit haben mehrere Square Enix-Vorgesetzte angedeutet, dass dies der Fall sein könnte, obwohl bisher nichts bestätigt wurde. Nun gibt Naoki "Yoshi-P" Yoshida - Produzent von Final Fantasy XIV und Game Director von Final Fantasy XVI - eine hoffnungsvolle Botschaft an alle, die mit der Microsoft-Konsole arbeiten, indem er in einem Interview mit Video Games sagt, dass es nicht unmöglich ist und dass es eine Chance gibt:

"Natürlich haben wir die PC-Version des Spiels angekündigt, also wollen wir die Xbox-Version auf Xbox veröffentlichen. Aber wenn es um die Einzelheiten geht, z. B. wann das Spiel verfügbar sein wird und dergleichen, sind wir nicht in der Lage, etwas zu teilen.

Aber natürlich möchte ich sagen, dass es nicht so ist, dass es keine Hoffnung gibt, und das wollen wir unbedingt erreichen. Die Spieler sollten also in Bezug auf ihre Hoffnungen nicht aufgeben."

Wir wissen nicht, wie lange Sony die Konsolenexklusivität für Final Fantasy XVI hat, aber es wurde gemunkelt, dass sie gegen Ende des Jahres auslaufen würde, was bedeuten würde, dass die Vereinbarung für 18 Monate unterzeichnet wurde.

Wenn Sie sich mit einem anderen Spiel der Serie aufwärmen möchten, erinnern wir Sie daran, dass Final Fantasy Pixel Remaster (Teile eins bis sechs in aktualisierten Versionen) während der Tokyo Game Show letzte Woche für Xbox veröffentlicht wurde und Sie die Sammlung bis morgen mit einem Rabatt von 15 € / 13 £ über den Xbox Store kaufen können.