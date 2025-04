Yoshi gibt sein Meet-and-Greet-Debüt in der Super Nintendo World

HQ

Die Universal Studios Hollywood feiern nächsten Monat die Fan Fest Nights, eine Reihe von kostenpflichtigen Events an ausgewählten Abenden zwischen dem 25. April und dem 18. Mai, die sich auf Erlebnisse konzentrieren, die auf einer Reihe von Franchises basieren, darunter Zurück in die Zukunft, Harry Potter, Star Trek, Dungeons & Dragons, One Piece, Jujutsu Kaisen und Nintendo.

Bei diesen After-Hour-Events wird eines der beliebtesten Maskottchen von Nintendo, der Dinosaurier Yoshi, sein Debüt als Meet-and-Greet-Charakter in einem Ganzkörperkostüm geben. Universal hat einen ersten Blick auf das Kostüm geworfen, und es sieht ehrlich gesagt so flauschig aus, dass ich sterben werde. Glückliche Gäste können bei einer lustigen Schnitzeljagd nach versteckten Yoshi-Eiern suchen und zu den ersten auf der Welt gehören, die Yoshis Kostüm sehen.

Leider wird das persönliche Treffen mit Yoshi etwas sein, was nur sehr wenige Menschen tun können, da dies nur an ausgewählten Abenden während dieser Fan Fest Nights vom 25. April bis zum 18. Mai und nur im Universal-Themenpark in Los Angeles der Fall sein wird. Hoffen wir, dass das Yoshi-Kostüm regelmäßiger in anderen Super Nintendo World-Themenparks (Orlando und Japan) zu sehen ist! Und vielleicht (in langer Zeit) im Vereinigten Königreich...